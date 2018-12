Rács mögött marad Czeglédy

Bűnismétlés veszélye miatt harminc nappal – január 5-ig – hosszabbította meg tegnap Czeglédy Csaba letartóztatását a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája. A végzés nem jogerős.

Czeglédy Csabát és 21 társát bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják. Az MSZP és a DK, valamint Gyurcsány Ferenc ügyvédjeként is ismert volt baloldali politikust ezen kívül gazdasági csalással is gyanúsítják.

Az alapügyben a gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, ami diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján lévő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítése után járó közterhek megfizetését elkerüljék.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Czeglédy az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt korábban szombathelyi önkormányzati képviselője volt, ám mivel börtönbüntetését töltötte, egy évig nem vett részt az önkormányzat munkájában, így megszűnt a mandátuma.

Az ügyben hamarosan vádemelés várható.