Rács mögött az ötletgazda

A vállalkozó még a hírhedt Szeviép-ügyben érintett

Költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dlusztus Imre újságíró, költő, labdarúgó-vezető, borszakírót, az Opten adatbázisa szerint jelenleg kényszertörlés alatt álló Bornemzet Kft. egykori ügyvezetőjét egy uniós forrásokat is érintő, félmilliárdos nagyságrendű panama ügyében – adta hírül tegnap a Zoom.hu. Hozzátették: a NAV a nyomozás érdekeire tekintettel nem nyilatkozik, az ügyészség pedig mára ígért tájékoztatást.

A Zoom szerint az eljárás a mórahalmi Mini Hungary Park beruházásához köthető. Az Európa legnagyobb makettparkjaként meghirdetett komplexumban ötven magyar műemlék épületét készítették el 1:25-ös arányú kicsinyítésben. A projekt 650 milliós költségéből 436 millió forintot az Európai Unió állt. Ám alighogy 2015-ben átadták a parkot, kiderült, hogy a makettek egy része meglehetősen silányra sikeredett. Emlékeztettek arra is, hogy a műszaki problémák és a projekt egyéb hiá­nyosságai miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium a megvalósításra folyósított uniós támogatást visszakövetelte.

A park ötletgazdája Dlusztus Imre volt, az egy ideig a Mini Hungary Parkot is üzemeltető Bornemzet Nonprofit Kft. tulajdonosa és üzemeltetője, a Hír Televízió egykori egyik alapítója, aki anno a Délmagyarország című napilap és a Helyi Théma főszerkesztője is volt. A Zoom.hu úgy tudja, hogy Dlusztuson kívül őrizetbe vették a még a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dél-alföldi regionális kirendeltségének az egyik illetékesét, valamint a projekt kiírás szerinti megvalósulását igazoló minőségellenőrt is.

Emlékezetes, Dlusztus Imre a Szeviép-­ügyben is érintett, mert a cégcsoport még a balliberális kormányok idején a vállalkozó által irányított MC Sportreklám Kft.-nek 7,55 millió forint kölcsönt adott, de nem kapta vissza.