Pusztító elszigeteltség

Arany Laci egyre kevesebb helyen önthetne ürgét

Az ürge világállománya – elsősorban élőhelyeinek pusztulása ­miatt – ijesztő mértékben fogy. Nálunk is. Hazánkban még viszonylag jelentős populáció él, de ha folytatódik a trend, 2026-ra ez a faj eltűnhet. Ha ez bekövetkezik, akkor a teljes európai állomány végveszélybe kerülhet.

Az elmúlt negyven évben, a természetvédők munkájának ­köszönhetően, jelentősen nőtt a hazai parlagisas- és a kerecsensólyom-állomány. A ragadozó madarak számának növekedésével ellentétben folyamatosan csökken a táplálékul szolgáló kisemlősök száma. Különösen az ürge és a hörcsög fogyása érinti érzékenyen ezeket a fajokat. Hazánkban az 1960-as évek közepén 520-530 ezer ürge lehetett, napjainkban legfeljebb 160 ezer. Ha a trend folytatódik, akkor 2026-ra ez a faj eltűnhet.

Egy 2015. novemberi konferencián Bagyura János, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990-ben a ragadozó madarak táplálékának nyolcvan százalékát az ürge adta, három éve mind­össze három százalékát. Így kénytelenek mást fogyasztani, ami olykor az emberrel való konfliktushoz vezethet. A sólymok főként seregélyt és bíbicet, a parlagi sas a szintén fogyó hörcsögöt, mezei nyulat zsákmányolja.

A korábban mezőgazdasági kártevőként számontartott közönséges ürge 1982 óta védett. A védelem ellenére számuk ijesztő mértékben fogy, így 2012-ben fokozottan védett faj lett. A szétforgácsolódott, maradék állomány csökkenésének oka elsősorban élőhelyük pusztulása. – A rendszerváltás utáni évtizedben egymillió külterjesen tartott állat tűnt el a legelőkről, így a gyepek elgyomosodtak, leromlottak, fokozatosan cserjésedtek.

Az ürge azonban a rövid füvű gyepeket szereti, ahonnan a ragadozókra lát – tájékoztatott Fidlóczky József, aki az idén véget ért, az Európai Unió támogatásával a parlagisas- és a kerecsensólyom-állomány táplálékát adó kisemlősök védelmén és megmentésén dolgozó Raptorspreylife programot vezette. A projekt elsősorban az ürge, a hörcsög, a földikutya, a magyar csíkosegér és a mezei nyúl állománycsökkenésére koncentrált.

Az ürgeállomány drasztikus csökkenése mellett sikerekről is be lehet számolni. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén az első ürgéket 2003-ban telepítették – a szentkirályszabadjai reptérről hoztak példányokat a tihanyi Belső-tó melletti legelőre. A jelenlegi állomány létszámát mintegy 1500-2000 egyedre becsülik. A telepítés óta eltelt időszakban az első ürgék utódai már szinte teljesen elfoglalták a tó mellett rendelkezésükre álló élőhelyet. (Az állatokat eleinte kiöntötték, majd hurokkal fogták be, végül a szlovák kollégák tanácsára csaliként almát tartalmazó csapdákat használnak.)

Az áttelepítésre azért van szükség, mert napjainkban még a legnagyobb ürgeállományok is szigetszerű élőhelyeken élnek. Az elszigeteltség káros hatásaira a projektben elvégzett genetikai vizsgálatok is felhívták a figyelmet. Sramkó Gábor, a Debreceni Egyetem munkatársának beszámolója alapján az eredményekből egyértelműen látszik, hogy az ürgék a közelmúltig egymással összefüggő, szaporodási közösséget jelentő populációs hálózatokat alkottak. Gyakorlatilag csak a nagy folyóink (Duna, Tisza) szabtak némi gátat a gének szabad áramlásának.

Az emberi hatások eredményeként ma megfigyelhető, hogy az egymástól elszigetelt állományok nagyon károsak és veszélyesek az ürgék fennmaradása szempontjából. Ez a faj egyszerűen nem ilyen feltételekhez alkalmazkodott. Megoldásként felmerülhet a külső populációból történő vérfrissítés lehetősége. A szakemberek szerint a még meglévő közeli élőhelyek kapcsolatának megteremtése nagyobb jelentőségű és fontosabb az állomány megmentése céljából, mint a vérfrissítési célú betelepítés.

A programvezető az eredmények között említette, hogy elkészült a repülőterek ürgevédelmi szempontú természetvédelmi megőrzési terve, ami azért fontos, mert szinte ezek a helyek az ürgeáttelepítések utolsó tartalékai. Fontos lépés, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság több mint száz hektár legelőterületet vásárolt, ahova hamarosan ürgéket és földi­kutyákat telepíthetnek.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 55 hektáron alakított ki zöld folyosót, hogy a Natura 2000 területeket összekösse, és megfelelő élőhelyet biztosítson a kisemlősöknek. Az elmúlt években húsz új ürge-, két hörcsög- és egy földikutya-kolóniát alakítottak ki. Európában először sikerült az ürge zárttéri szaporítása – három anyától 11 egyed született. Ez reményt ad arra, hogy a jövőben mesterséges úton lehet az ürgeállományokat létrehozni.

Fidlóczky József reméli, hogy erőfeszítéseik sikeresek lesznek, és ürgék 2026 után is élnek majd az országban. A legnagyobb biztonságban a nemzeti parkok által kezelt területeken vannak, de még ott is nagy pusztítást végeznek közöttük a macskák, a rókák és a ragadozó madarak.