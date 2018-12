Püspökké szentelték Mohos Gábort

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek püspökké szentelte Mohos Gábor pápai káplánt szombaton az esztergomi bazilikában.

A szertartást vezető bíboros mellett a társszentelő Ternyák Csaba egri érsek és Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa volt.

Erdő Péter homíliájában hangsúlyozta: az egyház püspökeinek vállalniuk kell, hogy akárcsak Jézus, ők is teljesítik a rájuk bízott közösségben és valamilyen szinten az egész világegyház javára is a „tanítás, a megszentelés és a pásztori kormányzás szolgálatát”. E hármas feladatot, az „apostoli küldetés teljességét” kapja meg a felszenteléssel Mohos Gábor is – mondta a bíboros.

Az egyházi rend szentsége különleges erőt és kegyelmet ad ehhez a feladathoz – tette hozzá.

Erdő Péter beszélt arról is: amikor az egyházat üldözik, amikor „meg nem értés veszi körül” és „újabb és újabb hullámokban próbálják megsemmisíteni a történelem erői, akkor különösen is szükségünk van” a „Szentlélek kegyelmeire”, a szentek közbenjárására és a csodákra „tanúságtételünk során”.

A szertartás keretében Mohos Gábor megkapta a főpapi jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a mitrát (püspöki süveget) és a pásztorbotot.

Mohos Gábor a szentmise végén azt mondta: püspöki jelmondata, „Ki olyan mint az úr, a mi Istenünk” a Zsoltárok könyvéből való, folytatása pedig arról szól, hogy Isten fent lakik a magasságban, de lehajol, hogy fölemelje a nyomorultat, az elnyomottat, és helyet ad neki népének fejedelmei között.

A zsoltár az ő püspöki programja – mondta, hozzátéve, hogy program lehet mindenki számára. „Emeljük fel tekintetünket, és ha megtisztul a tekintetünk, akkor Istenhez hasonlóan mi is le tudunk hajolni és észre tudjuk venni magunk körül az ínséget, elsősorban a szeretetre való ínséget” – fogalmazott.

„Az egyház hivatása, hogy tekintetünket Istenre irányítsa, aki lehajolt hozzánk, és aki tárt karokkal várja, hogy fölemelhessen és népének fejedelmei közé ültethessen” – tette hozzá az új püspök.

Ferenc pápa október 4-én nevezte ki Mohos Gábort iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé.

A püspök 1973. szeptember 11-én született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen végezte. 1999. júniusában szentelték pappá az esztergomi bazilikában.

Szentelését követően a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánián volt egy évig káplán, majd a Pápai Magyar Intézet ösztöndí­jasaként a római Accademia Alfonsianán folytatta tanulmányait. 2002-ben a Budapest-Erzsébetvárosi Szent Erzsébet Plébánia káplánja lett.

2003 és 2008 között érseki titkár és szertartó volt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban, 2008 és 2018 között pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkári tisztségét látta el. Emellett 2016-tól a Budapesti Karizmatikus Személyi Plébánia plébánosaként is szolgált.

Augusztus óta a Pápai Magyar Intézet rektora volt.

A szentmisén koncelebrált a püspöki kar több tagja, köztük Veres András győri megyés püspök, az MKPK elnöke, a szertartáson jelen volt mások mellett Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Romanek Etelka (Fidesz-KDNP), Esztergom polgármestere.