Prőhle Gergely távozik a PIM éléről

November elsejei hatállyal Prőhle Gergelynek, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatójának a vezetői megbízatása közös megegyezéssel megszűnik. Kulturális területen végzett eredményes tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kiemelten hatékonynak tartja, egyben köszönetet kíván nyilvánítani az eddigi munkájáért – írta közleményében a tárca.

Prőhle Gergely az InfoRádiónak azt nyilatkozta: valóban közös megegyezéssel távozik, mert Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere másként képzeli el a Petőfi Irodalmi Múzeum jövőjét. – Erről megállapodást írtunk alá – erősítette meg a hírt a távozó intézményvezető. A megállapodásban, mint elmondta, indokolás nem szerepelt.

– A fenntartó miniszter másként gondolkodik, a megállapodás jól tükrözi a kialakult helyzetet – összegzett Prőhle Gergely, aki saját munkáját értékelve úgy fogalmazott: büszkeséggel tekint az elmúlt másfél-két évre, külön kiemelte az Arany János-emlékévet, a múzeumba érkezett sok iskolást, illetve a magyar irodalom idegen nyelvű fordítóinak az intézmény által szervezett találkozóját.

A programokon kívül büszke a médiamegjelenéseikre is, és arra, hogy a Szabó Magda- vagy a Kassák Lajos-évforduló nemzetközi színvonalúvá tette a múzeumot. Ismertetése szerint hagyatékokat is felajánlottak nekik, így a nemzeti vagyon is gyarapodott, amiből ő arra következtet, hogy nem feltétlenül negatív az a mérleg, amit maga mögött hagy. Hogy miként folytatja, arról nem kívánt még nyilatkozni.

A Hvg.hu az írta: több forrásból úgy értesült, Takaró Mihály irodalomtörténész lehet a Petőfi Irodalmi Mú­zeum új vezetője. Lapunk megkereste Takaró Mihályt, aki azt mondta, hogy hivatalosan még nem kérte fel senki, így egyelőre nem is tud nyilatkozni a témában.