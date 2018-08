Pótnagymamákat kaptak a rászoruló gyermekek

Összefogtak a makói nagymamák, hogy ingyenes tábort szervezzenek a helyi rászoruló gyerekeknek. A tíz „szupernagyi” annak szenteli a nyarát, hogy a szegény gyerekek is kikapcsolódjanak: megtanítják őket kalácsot fonni, varrni, horgolni, sőt együtt tornáznak, és még kutyás bemutatót is tartanak.

Vajas kenyér kolbásszal – több tucat gyermek reggelizik a régi tűzoltóság épületében Makón. Miután megették, hamar szétszélednek: akinek nincs kedve kivárni a sorát a trambulinnál, az az udvaron focizik, a hangárban társasjátékozik vagy rajzol. Ez a negyedik nyár, amikor a helyi szegény gyerekek is elmehetnek táborozni, hála tíz makói nyugdíjasnak, aki annak szenteli a nyarát, hogy a vakáció ideje alatt pótnagymamái legyenek a helyi rászoruló gyerekeknek – írta az Abcúg.hu.

A gyerekeket délelőtt és délután különböző programokkal szórakoztatják, ezek is mind felajánlások: volt már foltvarrás, horgolás, hímzés, kalácsfonás is, amikor a nagymamák meg­gyúrták a tésztát, a gyerekek pedig kis kalácsokat formáltak belőle, megsütötték, a maradékot pedig haza is vihették. Nemrég pedig a rendőrök és a mentők tartottak előadást arról, hogyan kerülhetők el a balesetek a nyári szünetben, és megtanították az újraélesztés technikáját is. A legnagyobb sikert viszont egyértelműen Molly, a segítőkutya aratta.

Az ingyenes gyerektábor létrehozója, Bakacsi Pálné – vagy ahogy mindenki ismeri, Margó néni – már hosszú évek óta támogatja a rászoruló fia­talokat és családokat: idén tavasszal 650 adag gulyást főzött, máskor pedig fánkot sütött a nélkülözőknek. Munkáját még a polgármester is elismerte: tavaly megválasztották az év emberének. Az ingyenes tábor ötletét néhány éve az unokájával közösen találták ki.

Az asszony pedig azonnal munkához látott: felkereste a makói iskolák igazgatóit, hogy küldjenek iskolánként húsz, összesen száz alsós, rászoruló gyereket a táborba. Az intézményvezetők a tanárok segítségével választották ki azokat a gyerekeket, akikről tudták, hogy más kikapcsolódásra nincs lehetőségük. A legtöbb pótnagyi Margó néni baráti köréből és a nyugdíjas klubból került a segítők közé, de volt, akinek a családja szólt a kezdeményezésről.

– A felajánlásoknak hamar híre ment: a helyet és az ebédet az önkormányzat biztosítja, a település hentesétől vajat és kolbászt kapunk, a zöldségestől dinnyét, a piacról lángost, a nagyobb boltoktól pedig az édességet. Sőt, a megmaradt étel sem megy kárba: a gyümölcsöt, kalácsot vagy kenyeret annak adjuk oda, akiről tudjuk, hogy otthon is jól fog jönni neki. Ilyenkor a gyerekek örülnek, hogy tudnak majd vacsorázni is – mesélte a portálnak az egyik nagyszülő.