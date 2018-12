Potápi Árpád János: Elszakíthatatlan a magyar–magyar összefogás

A határon túli, vegyes házasságból született gyerekeket is várják az óvodákba

Több mint 47 milliárd forintot fordít a kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programra, a harmadik, kilencmilliárd forintos ütem 2021-ben zárul. Ezzel három év múlva hatvanezer magyar határon túli gyerek járhat magyar intézménybe. Jövőre a külhoni magyar gyermekek éve köré szervezi programjait a nemzetpolitikai államtitkárság, az idei Mátyás király emlékévet pedig a II. Rákóczi Ferenc-emlékév követi 2019-ben.

Ha a legnagyobb 2018-as nemzetpolitikai eredményt kell megneveznem, akkor egyértelműen április 8-át emelném ki – jelentette ki a Magyar Időknek a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János utólag is köszönetet mondott mindazoknak a határon túli magyaroknak, akik regisztráltak és részt is vettek az országgyűlési választáson.

– Azoknak pedig külön is szeretném kifejezni köszönetemet, akik bennünket, a kormánypártokat támogattak. A szavazók 96,4 százaléka állt mellénk, ami óriási eredmény: még annál is jobb, mint amit négy évvel ezelőtt értünk el. Ez egyúttal annak a munkának is elismerése, amit az elmúlt nyolc évben a külhoni magyarságért végeztünk, a határon túli magyarok tehát ezzel a nemzetpolitikánkat is értékelték – hangsúlyozta Potápi Árpád János.

A politikus kitért arra is, hogy a programok, amelyeket az előző években indítottak, az idén kiteljesedtek, és számos új elemmel bővültek.

– A tematikus évek sorát is továbbvittük, az idei a családok éve volt nemcsak itthon, hanem a határon túli magyarság körében is. Emellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a szülőföldön való megmaradás támogatására.

Ezzel egyre komplexebbé vált a nemzetpolitika. Bízunk abban, hogy a 2018-as tevékenységünk is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar–magyar összefogás sokkal erősebb lett, mint eddig bármikor.

Azért dolgozunk, hogy bármi is jöjjön a jövőben, ezeket a szálakat soha ne lehessen elszakítani – mutatott rá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette: az új programok között fontos megemlíteni a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot.

Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy a programnak két üteme indult már el, a harmadikat pedig a közelmúltban jelentették be. – Az első két ütemben több mint négyszázötven óvodát újítunk fel, illetve százötvenet építünk szerte a Kárpát-medencében, ezenkívül mind az 1664 intézménybe fejlesztőcsomagot juttatunk el.

A 2021 decemberében záruló harmadik fázisra több mint kilencmilliárd forintot fordít a kormány – tette hozzá. Fontos eredmény, hogy amíg a fejlesztésben érintett intézményekbe a program kezdetekor 48 ezer magyar gyermek járt, a számuk a demográfiai helyzet és az elvándorlás ellenére is elérheti 2021-re a hatvanezret.

– Ezzel elérhetjük azt, hogy minden magyar nemzetiségű gyermek magyar óvodába tudjon járni, sőt várjuk a vegyes házasságból született gyermekeket is. Ehhez azonban nemcsak külsőre szép óvoda kell, hanem tartalmilag is megújult intézményekre van szükség, amelyekben olyan pedagógusok dolgoznak, akiknek szívügyük a gyermekekkel való foglalkozás.

Fontos, hogy a magyar óvoda minden szempontból különb legyen, mint a többségi nyelvű intézmény. Hozzátette: az óvodák mellett a magyar iskolák támogatására is kiemelt figyelmet fordítanak.

Potápi Árpád János beszélt a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-programról is, amelyek szavai szerint rendben zajlanak.

– Mindenki elfoglalta a célországban az állomáshelyét, és folyamatos a konzultáció az államtitkárság munkatársai és a mentorok között – fűzte hozzá. nemzetpolitikai államtitkár a 2019-es tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy jövőre a II. Rákóczi Ferenc-emlékévet szeretnék igazán teljessé tenni, amibe a magyar honvédséget is megpróbálják bevonni, ami új elem lenne.

– Az új tematikus évünk pedig a külhoni magyar gyermekek éve lesz, amivel igyekszünk minél több magyar családot, magyar embert megszólítani. Célunk hogy minél több gyermek szülessen a Kárpát-medencében, akik magyar oktatási intézménybe járnak, felnőve pedig szülőföldjükön, saját közösségükben válnak a magyarság sikeres tagjaivá – fogalmazott a politikus.