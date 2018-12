Potápi Árpád János: élő kapcsolat kell a diaszpórában élőkkel

Minél élőbb kapcsolat kialakítását szorgalmazza Magyarország és a diaszpóra magyarsága között a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki a Rákóczi Szövetség diaszpóraprogramja keretében Magyarországra látogató gyerekeket köszöntött kedden Budapesten.

„Nem mondunk le ezekről a közösségekről, és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy megőrizzék identitásukat” – hangsúlyozta újságíróknak nyilatkozva Potápi Árpád János, rámutatva: mintegy 2,5 millió magyar él diaszpórában Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon, vagyis számuk nem elhanyagolható a 15 milliós magyarság szempontjából.

Idén is mintegy ezer gyermek, fiatal látogathatott el a program keretében Magyarországra, tizenhat csoport keretében. Az adventi időszakban százharmincan érkeztek ide többek között Argentínából, Brazíliából, Új-Zélandról, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és Ausztráliából – ismertette.

Az utak során a fiatalok nemcsak Budapesttel és Magyarország főbb nevezetességeivel ismerkednek meg, hanem egy határon túli, magyarok lakta területtel is. A jelenleg itt lévők a többi között Pozsonyba és Nagyenyedre látogatnak, de akár a karácsonyi vásár és a hóesés is élményt jelenthet számukra, vagy az, hogy egymással is ismeretséget kötnek.

Potápi Árpád János reményét fejezte ki, hogy ez is hozzájárul a fiatalok magyar identitásának megőrzéséhez, amelyet a vasárnapi iskolák is segíthetnek. Ezekből 213 működik a Kárpát-medencén kívül a világban – mondta.