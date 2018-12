Politikai blöff a CEU távozása?

Bécsbe viszi a Soros-egyetem az amerikai akkreditációjú képzéseit

Bécsbe viszi a CEU az összes amerikai akkreditációjú képzését – jelentette be az egyetem rektora tegnap. Az intézmény rektorhelyettesei ugyanakkor arról tájékoztattak, hogy a Közép-európai Egyetem megőrzi magyar egyetemi akkreditációját, s tíz képzés Budapesten marad. Hiller István (MSZP) szomorú, de logikus lépésnek aposztrofálta a költözést, Oláh Lajos (DK) szerint pedig a magyar innováció végét jelenti a CEU döntése, amit Hollik István kormányszóvivő politikai blöffnek nevezett.

Bécsben indítja el 2019 szeptemberé­ben mind a 49 amerikai akkreditáció­jú programját a CEU – jelentette be az egyetem rektora tegnapi sajtótájékoztatóján, jelezve: az intézmény megőrzi magyar egyetemi akkreditációját. Michael Ignatieff kifejtette: döntésüket azért most hozták nyilvánosságra, hogy időben tudjanak hallgatókat toborozni a következő tanévre.

A rektor azt hangoztatta: az elmúlt 20 hónapban mindent megtettek, hogy megfeleljenek a magyar törvényeknek, felsőoktatási képzést indítottak az Egyesült Államokban, amit ott regisztráltak és jóváhagytak. – Ennek ellenére a magyar hatóságok jelezték, hogy nem fogják aláírni azt a megállapodást, amelyet több mint egy évvel ezelőtt véglegesítettek New York állammal – fogalmazott.

Ignatieff kitérő választ adott lapunk azzal kapcsolatos kérdésére, hogy az amerikai Bard College-dzsal kötött együttműködési megállapodás keretében miért egy olyan posztgraduális minor szakot – az egyenlőtlenségkutatást – indítottak, amelyet feltehetően nem fogadnak el hazánkban, s ezért a Soros-egyetem valószínűleg továbbra sem felel meg a magyar felsőoktatási törvénynek.

A rektor a CEU New Yorkban folyó mesterképzésére és az ott tanuló hallgatókra hivatkozott, ám egy amerikai akkreditációs testület nyilvántartása szerint a New ­York-i képzést nem az egyesült államokbeli anyaintézmény, hanem a Budapesten működő Soros-egyetem indította be.

Az intézmény rektorhelyettesei arról tájékoztattak, hogy a Közép-európai Egyetem megőrzi magyar egyetemi akkreditációját – 10 képzés Budapesten marad –, és arra törekszenek, hogy a jövőben is folytassanak tanítási és kutatási tevékenységet a magyar fővárosban. Hozzátették: a már felvett hallgatók Budapesten folytatják tanulmányaikat.

– A CEU számos képzését továbbra is Budapesten tartja, ezért az egész ügy politikai blöff, amivel a kormány nem kíván foglalkozni – reagált Hollik István kormányszóvivő tegnap az egyetem közleményére. Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója a CEU költözését szintén politikai blöffnek és hangulatkeltésnek minősítette, és azt mondta: a Közép-európai Egyetem működését semmi sem hátráltatja Magyarországon.

Hiller István, az Országgyűlés ­MSZP-s alelnöke tegnap újságírók előtt kijelentette: egy percig sem szakmai ügyről volt szó, hanem politikairól. – Az egyetem ugyanis mindent teljesített, amit a magyar kormány, illetve a módosított felsőoktatási törvény előírt számára – hangoztatta.

Az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában Oláh Lajos, a DK parlamenti képviselője arról beszélt, hogy a világ 100 legjobb egyeteme között jegyzett CEU „elüldözését” sokáig érezni fogja még a magyar oktatás, és véleménye szerint „a magyar innovációnak vége”.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában azt kérte Oláhtól: említsen akár egyetlen olyan innovációt, amit a Soros-egyetemnek köszönhetünk. – Egyetlen ilyet sem tud, de sikerült több százezer hallgatót és oktatót megsértenie csak azért, hogy Soros György mellett letegye a hűségesküt – mondta a DK-s képviselőnek az államtitkár.

A CEU kuratóriuma még tavasszal döntött arról, hogy a budapesti képzések mellett Bécsben is megkezdik az oktatást a jövő évtől, majd június 23-án azt is jóváhagyták, hogy az egyetem oktatási helyszínt béreljen egy, a célra alkalmas bécsi területen, és megkezdje a toborzást a városba a 2019-es tanévre.