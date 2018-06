Pócza István: Magyarországé az egyetlen reális álláspont a migrációval kapcsolatban

Pócza István, a Századvég Alapítvány vezető kutatója az ECHO TV Napi aktuális című műsorában elmondta rossz üzenet lenne a Fidesz Európai Néppárti kizárásáról beszélni, hiszen azzal saját magukat gyengítenék. A migrációs politikával kapcsolatban úgy látja van elmozdulás és egyre többen húznak a magyarok álláspontja felé, ugyanis csak az a reális.

Az ellenzéki sajtó igyekezett úgy tálalni nyilatkozatokat, hogy a Fideszt kizárás fenyegeti az Európai Néppártól.

Ezzel kapcsolatban visszautalt a Velkovics Vilmos által elmondottakra, vagyis mennyire összetartó most az Európai Néppárt. Hozzátette, a tagok között a legsikeresebb párt, a Fidesz éppen ezért nagyon rossz üzenet lenne most a kizárással foglalkozni, a Néppárt saját magát is gyengítené vele.

Az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani az ECHO TV-nek nyilatkozva szintén azt hangoztatta, hogy a Fidesz a politikai csoport egyik legfontosabb pártja.

Arra kérdésre, hogy elmozdulhat-e a migrációs politika azt felelte: Elmozdulás látszik, tulajdonképpen Magyarországnak az álláspontját teszik magukévá és követik még hozzá azért, mert ez az egyetlen reális és valóságon alapuló álláspont a migráció kérdésében. Vannak, akik gyorsabban húztak efelé az álláspont felé és vannak, akik lassabban, mint például Ausztria vagy Németország.

Orbán Viktor és a magyar kormány azt képviseli, hogy nem is ennek a politikai elitnek kellene döntenie ebben a kérdésben, hanem az EP választások után az akkor megválasztott uniós vezetőknek.

Jelenleg kettősség uralkodik több téren is az európai politikában, ami a költségvetésben is megjelenik. Vannak, akik azonnali megoldást akarnak a migráció kérdésére, a mostani felállással, mert nem tudni mi lesz a 2019-es választás után.

Hozzátette, Angela Merkel próbál a valóság talajára helyezkedni és belátni az igazságot, anélkül, hogy elismerné Orbán Viktornak volt igaza.

A teljes beszélgetés megtekinthető az ECHO TV weboldalán.