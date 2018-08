Pócza István: az Orbán-Salvini találkozó európai jelentőséggel bír

Pócza István, a Századvég vezető kutatója az ECHO TV Napi aktuális című műsorában kiemelte, Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozója európai jelentőséggel bír. Nemcsak a bevándorlás problémája került napirendre, hanem egy európai programalkotásról is szó esett, amely a következő EP-választást érinti.

Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozója európai jelentőséggel bír. Tudni lehetett, hogy a bevándorlás lesz találkozójuk fő témája, azonban ennél többről volt szó. Még hozzá egy európai programalkotásról a következő EP-választásra – magyarázta Pócza István.

Úgy véli, ez egy seregszemle volt. Macron is megtartotta a maga seregszemléjét és most így tettek a másik szellemi oldal képviselői is. Ez a két csoport küzdelme fogja eldönteni az EP-választást.

Hozzátette, a találkozót komoly várakozások előzték meg, hiszen Salvini korábban bejelentette, hogy már az EP-választás előtt szeretne egy új erőcsoportot létrehozni. Olyan új fajta színezetet akar létrehozni, ami eddig nem létezett az európai pártcsaládok között.

