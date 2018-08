Plusz-mínusz: A gender-vita eltereli a figyelmet a valós problémákról

Haszontalan áltudomány vagy a társadalom egyik valódi problémáját vizsgáló tudományág? Nem csitul a vita annak kapcsán, hogy a kormány megszünteti az államilag támogatott gender, azaz a társadalmi nemek mesterszak képzését. Az ECHO TV műsorában a Plusz-mínuszban ezzel kapcsolatban beszélgetett egymással Laborczi Dóra teológus, újságíró és Kölnei Lívia a Talita online női lap szerkesztője Tóth Kriszta műsorvezető moderálása mellett.

Kölnei Lívia szerint jelenleg elsősorban egy fogalmi háború dúl. Nem pusztán a gender-képzés pártolói és ellenzői, de magán a gendert képviselők táborán belül is. Ennek elsősorban az a tétje, hogy tudományról, áltudományról, avagy ideológiáról kell-e beszélni a gender, mint fogalom alatt. Az újságírónő szerint az mindenképp kétséges, hogy önálló tudománynak lehet-e nevezni a gendert, mivel a problémakör egyaránt jelen van a szociológiában, sőt a történelemtudományban is, amellyel a tanulók többsége már középiskolai tanulmányai folyamán is kapcsolatba kerül.