Plakátkampány a tudatos orvoslátogatásért

Szerda délelőtt Éger István bejelentette, hogy közös plakátkampányt indít a Magyar Orvosi és a Magyar Gyógyszerész Kamara, hogy felhívja betegek figyelmét: ne terheljék feleslegesen az ügyeleteket és a sürgősségi osztályokat, hanem az állapotuk súlyosságának valóban megfelelő gyógymódot válasszanak maguknak.

A Válasszon okosan kampány eredetileg Szabolcs Szatmár Bereg megyében indult, onnan emelte most országos szinte a Kamara. A kampány szóróanyaga gyógyszertárakban, rendelőkben lesz elérhető, illetve remény szerint egyéb, sok ügyfelet fogadó helyeken is ki lesznek helyezve. A gyógyszerészek szerepe nagyon fontos, hisz a patikák törzsközönsége ezáltal megkaphatja a tájékoztatást, amely elektronikus úton is elérhető lesz.

A kampány pontosan azokat a variációkat mutatja be, ahova akkut vagy kevéssé akut panasszal lehet fordulni. El akarják érni, hogy csak akkor menjen valaki az ügyeletre, ha valóban olyan panasza van, és csak végszükség esetén terhelje a sürgősségi osztályt. „A betegek ugyanis a tapasztalat szerint legtöbbször rosszul döntenek, és feleslegesen terhelik ezeket azáltal, hogy nem megfelelő szintű bajokkal fordulnak nagyobb bajok ellátására való helyekre” – mondta el Éger István a Magyarország Élőben stúdiójában.

A teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tekinthetik meg.