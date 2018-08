Piacképes szakmák szerezhetők a megfelelő OKJ-s képzésekkel

Ha valakit nem vettek fel egy szakra, célszerű megkeresni annak a technikusi megfelelőjét

Közel 33 ezer jelentkező nem jutott be valamilyen felsőoktatási intézménybe. Nekik érdemes keresniük valamilyen testhezálló OKJ-s képzést, az oktatási szakértők egybehangzó véleménye szerint ugyanis hosszú távon megtérül a befektetett energia. Megfontolandó javaslat az is: ha valakit nem vettek fel egy szakra, érdemes megkeresni annak technikusképzési megfelelőjét.

Idén mintegy 108 ezren jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe, ebből több mint 75 ezer hallgatót vettek föl, közel 33 ezren pedig nem jutottak be az egyetemekre, főiskolákra. Ám nekik sem érdemes búslakodniuk, mert az oktatási szakértők egybehangzó véleménye szerint hosszú távon valószínűleg még jobban is járnak egy szakmával a zsebükben mind az egyetemi évek alatt, mind pedig később, mert a munkaerőpiacon gyorsabban érvényesülhetnek.

Az egyetemi évek alatt azért, mert ha az ösztöndíjon felül is pénzre van szükségük, egy OKJ-s szakmával a zsebükben könnyen tudnak ugyanannyi munkával több pénzt keresni. A munkaerőpiacon pedig azért, mert egy OKJ-s képzéssel rövid időn belül, rugalmas időbeosztásban szerezhető olyan piacképes szakma, amellyel nemcsak gyorsan, hanem jó fizetéssel is el lehet helyezkedni. Azt is kevesen tudják, hogy pluszpontokat is jelenthet a felvételi során egy-egy OKJ-s képzés, így a következő alkalommal nagyobb eséllyel lehet pályázni a felsőoktatási helyekre.

Az OKJ-s képzések esetében fontos tudni, hogy az első és a második szakképesítés megszerzése ingyenes, de csak olyan oktatási intézményben, amely állami támogatásban részesül és iskolai rendszerű szakképzés. Viszont nem ingyenes az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő összes szakképzés. A tájékozódást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján érdemes elkezdeni.

Azok a fiatalok, akik nem tudnak választani a több mint kétszáz OKJ-s képzés közül, érdemes megnézniük, hogy milyen vállalatok vannak a lakókörnyezetükben, ahol később el tudnak helyezkedni. Emellett, ha valakit nem vettek fel valamilyen szakra, érdemes megkeresnie annak a technikus megfelelőjét, például a vegyipari technikus szakmát egyáltalán nem haszontalan kitanulnia annak, aki egyébként vegyészmérnöknek jelentkezett.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján, a Nive.hu-n a hiányszakmákról is lehet tájékozódni. Meg lehet tudni, hogy megyénként mely szakmák a legkeresettebbek. De általában is elmondható, hogy sok megyében hiányszakma az ács, az asztalos, a dísznövénykertész, a festő-mázoló-tapétázó, a gépi forgácsoló, a gyakorló ápoló és a gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, a kőműves, a központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő, a női szabó, a szociális gondozó és ápoló, a villanyszerelő, a virágkötő és virágkereskedő.

Ősszel nyitja meg kapuit a Külkereskedelmi Szakgimnázium, ahol minden érdeklődőt szívesen látnak, akár már diplomával, akár csak érettségivel rendelkezzen a diák.

Salusinszky András, az intézmény vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a tanulás teljesen térítésmentes, mivel a kormány támogatja az OKJ-s képzéseket. Ráadásul a képzések mellé 120 órás nyelvtanfolyam is jár, amely a képzéshez hasonlóan ingyenes. A gimnáziuman – akárcsak más intézményekben – lehetőség van nappali, illetve esti tagozatra beiratkozni. A nappali tagozaton folytatott tanulmányok mellé természetesen társadalombiztosítási jogviszony és diákigazolvány is jár, de diákigazolványt azok is kapnak, akik este végzik el a képzést.

– Arra törekszem, hogy egy toleráns, demokratikus szellemiségű intézményt hozzak létre. Itt nemcsak megtanul mindent a diák, ami a választott szakképzés keretein belül elsajátítható, hanem színes programokon is részt vehet, és barátokat is szerezhet. Sokan úgy gondolják, hogy egy szakma iskolában történő megtanulása csak elméleti tudást ad, és azt a valós, nagybetűs életben már nehéz hasznosítani. Ha nálunk tanul valaki, ez biztosan nem így lesz – vélekedett az intézmény vezetője, aki hozzátette: a gimnázium koncepciója szerint nagy hangsúlyt helyeznek a gyakorlati képzésekre, a tanulók valós munkahelyi körülmények között tapasztalhatnak meg mindent, így a kétéves képzés alatt nemcsak elméleti, hanem piacképes gyakorlati tudásra is szert tehetnek.

Salusinszky András szavai szerint hiánypótló képzéseket fog indítani az intézmény. – A jövő tanévben tizenkét szakból választhat a jövendőbeli diák: államháztartási ügyintéző, idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző, kereskedelmi képviselő, kereskedő, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, műszaki informatikus, pénzügyitermék-értékesítő (bank, befektetés, biztosítás), pénzügyi-számviteli ügyintéző, turisztikai szervező és értékesítő, üzleti szolgáltatási munkatárs, vállalkozási és bérügyintéző, valamint vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintéző – sorolta.

Az igazgató kiemelte: egy-egy sikeresen elvégzett OKJ-s képzés nemcsak azért fontos, mert könnyen és gyorsan el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon, hanem azért is, mert az egyetemekre sikeresebben lehet felvételizni a már meglévő tudás birtokában.