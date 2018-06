Perbeszédek a robbantó ügyében

Neves ügyvédet rendeltek ki a Teréz körúti merénylő védelmére

Az ügyész hétfőre tervezett vádbeszédével első fokon a befejezéséhez közeledik a Teréz körúti robbantó pere. P. Lászlót továbbra sem érdekli a távollétében zajló eljárás, s az is hidegen hagyja, hogy megbízott ügyvédje lemondott a védelméről, a bíróság pedig kénytelen volt új ügyvédet kirendelni Jován László személyében.

Az utolsó felvonás következik hétfőtől az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszéken a Teréz körúti robbantó ügyé-ben, amikor is elsőként a vádat képviselő ügyész mondja el a perbeszédét. A per továbbra is a vádlott P. László távollété-ben zajlik, ő ugyanis még márciusban lefeküdt a tárgyalás közben a vádlottak padjára, mondván: álmos, aludni fog, és különben sem érdekli az egész. Annyira apátiába esett, hogy még a megbízott védőjével sem volt hajlandó kommunikálni, így Cseterics Krisztián visszaadta a megbízását.

Kedden reggel a bíróság Jován Lászlót rendelte ki védőként, mivel P. László képviseletét senki sem vállalta önként. Az ügyvéd legutóbb sikerrel védte a darnózseli hentest, akit felesége megölésével és feldarabolásával vádoltak, de ugyancsak ő az egyebek mellett az olajozásból ismert Radnai László ügyvédje is. Jován – aki immár a negyedik védő az ügyben – várhatóan június 29-én mondja el perbeszédét.

P. Lászlót előre kitervelten, aljas indokból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérletével, robbanóanyaggal és robbanó­szerrel visszaéléssel, valamint terrorcselekmény előkészületével vádolják. A tettest bizonyítottság esetén akár életfogytiglani szabadságvesztéssel sújthatják. A vádirat lényege szerint 2016. szep-tem­ber 24-én este P. a Teréz körúton egy saját készítésű, szögekkel megnövelt hatású pokolgépet tartalmazó hátizsákot tett le a földre.

Kivárta, míg a szokásos járőrútvonalat bejáró egyenruhás rendőrök a csomag mellé érnek, majd távirányítással felrobbantotta azt. A merénylettel az volt a célja, hogy végezzen az egyenruhásokkal és megszerezze a szolgá­lati fegyvereiket. A rendőrök súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A vádlott ezután e-mailben pontosan leírta, hogy milyen robbanóeszközt és -anyagot hogyan készített, majd jelezte, hogy később jelentkezik követeléseivel. A második e-mailben egymillió eurót követelt a Belügyminisztériumtól, hogy ne folytassa a robbantásokat. Ezt az elektronikus levelet nem küldte el, de a rendőrök a laptopján megtalálták.

A bizonyítási eljárás keretében hétfőn annak a webshopnak a működtetője tanúskodott, akitől P. László 2016. április 29-én este 11 után fiktív e-mail-címről Kiss Tibor álnéven megrendelte a pokolgéphez használt garázsnyitó távirányítót, s azt két másik eszközzel együtt május 3-án személyesen vette át a cég XI. kerületi üzletében.