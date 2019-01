Pénteken sokfelé kell kemény nappali fagyra számítani – este jöhet az újabb havazás

Időjárási helyzet Európában

A Skandináv-félszigettől északra egy mély ciklon örvénylik, melynek frontjai gyorsan haladnak délkelet felé felhős, csapadékos, szeles időjárást okozva Észak-Európában. A Földközi-tenger középső medencéjében egy mediterrán ciklon örvénylik, mely kelet, északkelet felé halad. Hatására többfelé esik az eső, főként a Balkán-félsziget északi felén és Romániában havazás is előfordul, sőt, a délebbi vidékeken jelentős mennyiségű csapadékot okozó zivatarok is kialakulnak. Európa keleti határán, valamint a Brit-szigetektől nyugatra magasnyomású légköri képződmény helyezkedik el, ugyanakkor ezeken a tájakon is csak rövid napos időszakok a jellemzőek, nagyobb kiterjedésű felhőmentes terület csupán Délnyugat-Európában található. A szárazföld keleti, északkeleti felén napközben sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet, a leghidegebb változatlanul az Ural előterében van, ahol helyenként -15 fok alatt marad a csúcsérték. Ezzel szemben az Ibériai-félsziget déli partvidékén néhol 20 fok közelébe melegszik fel a levegő. Péntek estig a Kárpát-medencébe átmenetileg szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek, az ország nagyobb részén napközben is fagyni fog.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön a nap hátralevő részében és éjszaka az ország nagy részén gyengén, valamint erősebben felhős időszakok váltakoznak, ugyanakkor főként a Dunántúl nyugati felén és a keleti, délkeleti vidékeken reggelig sok lesz a felhő, és főként ezeken a területeken lehet helyenként még kisebb havazás, hózápor. Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csak néhol lehet hószállingózás. Este azonban észak, északnyugat felől erős felhősödés kezdődik, és késő este északnyugaton már eleredhet a hó. Éjszaka foltokban átmeneti zúzmarás köd is képződhet. Pénteken délelőttig többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet az Alpokalján és északkeleten viharos lökések is kísérhetnek, ezért főként az utóbbi tájakon néhol hófúvás is előfordulhat. Péntek délután fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -15 fok között várható, de a szélcsendes, kevésbé felhős, vastagabb hóval borított vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire +2 és -6 fok között alakul, fagypont feletti értékek elsősorban nyugaton, délnyugaton várhatók.