Példátlan események elszenvedői voltak az MTVA munkatársai

Közleményt adott ki az MTVA.

2018. december 16-án és december 17-én példátlan események tanúi és elszenvedői voltak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) munkatársai. Egyes ellenzéki országgyűlési és európai parlamenti képviselők – hatalmukkal visszaélve – fenyegették, provokálták, inzultálták a közmédia dolgozóit. A törvényt megsértve erőszakkal akartak a stúdiókba, élő adásba kerülni olvasható a hirado.hu oldalon.

A politikai nyomásgyakorlásról és az erőszakos fellépésükről a magyarországi baloldali-liberális médiatermékek valótlanul, elfogultan, egyoldalúan, az ellenzéki képviselőket pártfogolva, hatalommal való visszaélésüket jogszerűnek beállítva, a demonstrációt „békés tüntetéseknek” feltüntetve tájékoztatták nézőiket, olvasóikat.

A sajtótermékek tudósításaiból rendre kimaradt, hogy a demonstrálók kövekkel, üvegekkel dobálták az utcán a rendőröket, egyiküket csaknem felgyújtották, a székházban tartózkodó képviselők pedig megpróbáltak bemenni a munkaterületekre, megzavarni az adásokat. Volt olyan országgyűlési képviselő, aki írásbeli, személyes megbeszélésre szóló megkeresésére korábban választ kapott az MTVA-tól, ennek ellenére kívántak bent tartózkodni, a bent tartózkodásuk alatt vezetőkkel egyeztetni, találkozni.

Az érintettek visszaéltek a bent tartózkodók jogaival szemben is, fotóztak, gyakorlatilag a létesítmény működését akadályozták (hamis tűzriadót idéztek elő), továbbá a tevékenységük miatt az MTVA normál ügymenettől eltérő intézkedéseket és döntéseket volt kénytelen hozni a működés fenntartása érdekében. A működés fenntartása az MTVA minden igyekezete ellenére sem volt ugyanakkor biztosítható, hiszen az MTVA munkavállalók be- és kiengedése is akadályoztatott volt.

Ezen felül az érintett személyek fellépése is olyan volt, amely az MTVA munkavállalóiban félelmet keltett.

Az MTVA biztosította azokat a jogokat, amelyek az országgyűlési képviselőket megilletik, ők azonban meg akarták szakítani a közmédia adásait, át akarták venni a stúdiók feletti irányítást. Ezért az országgyűlési képviselők mandátumából eredő jogokkal való visszaélésre és jogtalan székházfoglalásra, valamint azok következményeiként bekövetkezett jogsértésekre tekintettel az MTVA 30 esetben tett feljelentést ez idáig a nyomozóhatóságoknál, többek között garázdaság, rágalmazás, becsületsértés, hivatali visszaélés, közérdekű üzem működésének megzavarása, személyiségi jogok megsértése és más bűncselekmények, illetve szabálysértések miatt.

Az MTVA bejelentést tett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére is a munkavállalók adataival kapcsolatban tapasztalt súlyosan jogsértő felhasználások és visszaélések tekintetében.