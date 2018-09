Példabeszéd a kisdiákoknak

Rendhagyó osztályfőnöki órán tartott előadást Böjte atya a szeretetről

Itt a világvége, globális felmelegedés lesz, és már Európából is ki akarnak bennünk rakni. A gonosz lélek ezt sulykolja, hogy féljünk, hogy kicsik legyünk, hogy ne merjük megfogni a társunk kezét. Jézus Krisztus pedig arról beszél, hogy ne féljetek, bízzatok, veletek vagyok – jentette ki Böjte Csaba atya a hatezer kisiskolásnak tartott Jobb veled a világ! című rendhagyó osztályfőnöki órán.

– Az én hitvallásom nagyon egyszerű: az élet szép, az élet jó, élni érdemes, ebben hiszek kisgyermekkorom óta – jelentette ki Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Papp László Budapest Sportarénában hatezer kisiskolásnak tartott, Jobb veled a világ! című rendhagyó osztályfőnöki órán.

– Kerestem erre a bizonyítékokat, s a legnagyobb bizonyíték maga Jézus Krisztus, aki kétezer évvel ezelőtt mert eljönni egyedül a Föld nevű bolygóra. Nem hozott magával lángpallost, sem kerubokat. Bízott bennünk, és hitt a Föld nevű projektben – mondta.

– A gonosz lélek viszont azt szeretné bebizonyítani, hogy nincs jövő. A Föld összedől, itt a világvége, globális felmelegedés lesz, és már Európából is ki akarnak bennünk rakni. A gonosz lélek ezt sulykolja, hogy féljünk, hogy ne merjük megfogni a társunk kezét, hogy bezárkózzunk. Jézus Krisztus pedig mindig arról beszél, hogy ne féljetek, bízzatok, veletek vagyok, bármit kértek az atyától, megkapjátok – jentette ki a rendhagyó osztályfőnöki órán Böjte Csaba.

A ferences rendi szerzetes huszonöt éve kezdte meg gyermekmentő tevékenységét, alapítványa hetven erdélyi településen működtet bentlakásos otthont vagy iskolaházat, amelyekben 2500 gyermek él és tanul. Felidézte a kezdeteket.

– Huszonöt éve egy néni megkeresett, és azt mondta: Csaba testvér, az állomáson kaptam ezt a kislányt, itt hagynám neked. – Mama, ezt te találtad, úgyhogy vidd haza, s légy boldog vele – válaszoltam neki. Azt felelte erre, ha hazaviszi, elhajtja a férje. – Engem meg a püspököm hajt el. Mert sok mindent tanítanak a teológián, de valahogy a szárazdajkai alapképzés hiányos volt – mondtam.

Szomorúan nézett rám, ezért azt javasoltam neki, hogy kezdődik a mise, majd a Szentlélek és az Úristen biztosan megmondja neki, hogy mit csináljon a kislánnyal. És elkezdtem a misét. Az Úr legyen veletek – mondtam.

A felolvasott evangélium első mondata az volt, hogy aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. Megállt bennem az ütő. Felnéztem a tízéves, rokolyás, piszkos cigány kislányra, majd azt mondtam, egy magamfajta góbé papnak, úgy látszik, így jelent meg az Úr, hát legyen áldott a neve. Rámosolyogtam. Mise után bejött hozzám a néni, s azt mondta, neki a lélek nem üzent semmit.

Én ezt nem mondhatom el magamról, kézen fogtam a kislányt, és felvittem az emeletre. A szakács azt mondta, milyen büdös. A gyereket nem szagolni kell, hanem fürdetni. Sutty, bele a kádba. Turkáltunk neki szép ruhát, megfésültük, öröm volt ránézni. Jézus Krisztus biztatására mertem igent mondani a szeretetre – vallotta meg Böjte atya a rendezvényen.

Az osztályfőnöki órán beszédet mondott még Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Vecsey H. Miklós színész is. Tegnap este Böjte Csaba és a Nem Adom Fel Alapítvány közös jótékonysági koncertet tartott, amelyen neves magyar előadók üzenték meg a társadalomnak, hogy akármilyen hátrányos helyzetben is él valaki, nem szabad feladnia, általa is jobb lesz a világ.