Pardavi Márta a ballibek új sztárjával

Új sztárja van a magyarországi migránspárti balliberálisoknak. Ő a Soros-jelentéshez a nevét adó Judith Sargentini, aki mindenáron el akarja érni, hogy megbüntessék hazánkat. Ugyan ki mással is találkozna az éppen Brüsszelben járó Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, mint Sargentini asszonnyal, ami abból a Twitter-bejegyzésből derült ki, melyet egy bizonyos Jade Tenwick posztolt a világhálóra, aki szintén részt vett a megbeszélésen. Hogy ki ő? Egy migránsokat támogató NGO, az SB OverSeas aktivistája.

Thank you to @martapardavi for the informative talk on the crackdown on #ngos in Hungary. Anti-refugee rhetoric sponsored by the authorities —> a society where people’s rights are not respected. This is not my Europe 🤜 pic.twitter.com/MAROjuuSHn

— Jade Tenwick (@JadeTenwick) September 4, 2018