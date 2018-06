Ötven méteres Óriáskerékkel ünnepli fél évszázados jubileumát Siófok

Egy magyar készítésű, ötven méter magas óriáskerék felállításával és színes programsorozattal ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját Siófok, amelynek Nagystandján vasárnap veheti birtokba a közönség a látványosságot.

A 30 gondolás, 180 fő befogadására alkalmas Siófok Óriáskereket Horváth Mihály ötletgazda építette meg nyolc hónap alatt. A kerékről látható lesz a Tihanyi Apátság, a völgyhíd, Badacsony, a Balaton-felvidék, a Somogyi-dombság, a Siófoki Víztorony és szinte az egész Balaton – közölte a programsorozatot is szervező Balaton Parti Kft. az MTI-vel.

Az önkormányzattal való együttműködés révén az idei nyártól hat éven keresztül minden szezonban a siófoki strand lesz majd a kerék otthona.

A közlemény felidézi, hogy az elmúlt néhány évben jelentősen átalakult Siófok arculata, hiszen több milliárd forintot fordítottak magyar és uniós forrásból turisztikai és városfejlesztésekre. A beruházások célja a Balaton-parti szezon meghosszabbítása, a minőségi turizmus ösztönzése volt.

Pintér Tamás, a Balaton Parti Kft. ügyvezető igazgatója szerint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése kulcsfontosságú, és ezek eredményeként a város az elmúlt egy évtizedben látványosan fejlődött, átalakult. Minden kategóriában bővült a szállások és éttermek, programlehetőségek száma, a város három fizetős strandján és három szabadstrandján jelentős fejlesztések valósultak meg. A fizetős strandokat a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pályázatán nyert 86 millió forint támogatásból fejlesztették, a többi önerőből, valamint civil támogatás révén újult meg. A Nagystrandon például 800 négyzetméteres gyerekhomokozó létesült több játékelemmel, és új gyermekmedence is készült.

Az elmúlt évtizedben átépítésen esett át a Fő tér, felújították a Víztornyot, felépült a Sió Pláza, de fejlesztették az óvodákat, bölcsődéket is, továbbá új könyvtár létesült, megújult a Kálmán Imre Emlékház kiállítása és a Kálmán Imre-zenepavilon, felállították a Kálmán Imre Szabadtéri Színpadot és felújításon esett át a buszpályaudvar is. Ezen túl korszerűsítették a közvilágítást és fejlesztették a parti sétányt. Az aktív pihenőknek szóló fejlesztések között említhető továbbá a Siófok-Ságvár közötti kerékpárút megépítése, valamint új játszóterek, fitneszparkok és egy új gördeszkapálya létrehozása is.

A siófoki vendégéjszakák száma a 2010-es 870 ezerről 1 millió 117 ezer fölé emelkedett, és 2016-hoz képest tavaly a város strandbelépőkből származó bevétele is 28 százalékkal nőtt.