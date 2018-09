Őszi bormustrát és repülőnapokat rendeznek Szegeden

Változatos programokat kínál szeptember közepén a Bor tér őszi bormustra és a Szegedi Repülőnapok – tájékoztatták a szervezők pénteken az MTI-t.

A szerdán kezdődő gasztronómiai rendezvényen hat magyar borrégió legkiválóbb mesterei, 110 bortermelő mutatkozik be, Tokaj-Hegyaljától Villányig. A Dóm téren fölállított faházakban bemutatkozó több mint százhetven kiállító között a borászok mellett éppúgy lesznek az ital mellé harapnivalót kínáló vendéglátósok, mint hagyományos remekeiket kínáló kézművesek.

A fesztivál idén is szüreti felvonulással kezdődik, melyen a borrendek képviselői is részt vesznek. A téren pedig a szögedi papucs történetét bemutató kiállítást is láthatnak a vendégek. A fesztivál két színpadán koncertek szórakoztatják majd az egybegyűlteket, a kulturális örökség napjai alkalmából szeptember 15-én és 16-án néptánccsoportok lépnek föl, a nap végi elcsendesedésre pedig a rézfúvósok figyelmeztetik a közönséget, amikor röviddel éjfél előtt a tér egyik erkélyről eljátsszák az Il Silenciót.

A szeptember 14-én kezdődő Szegedi repülőnapokon és légiparádén különleges égi és földi programok, családi rendezvények várják az érdeklődőket.

Péntektől vasárnapig Szegeden rendezik meg a Hőlégballon Közép-Európa Kupa futamait.

A rendezvény egyik leglátványosabb elemeként a nézők pénteken és szombaton is láthatják a litván Baltic Bees hat sugárhajtású kiképző vadászrepülőgépét, és a világ egyetlen ma is repülőképes, 1949-ben gyártott Li-2-es típusú gépe is Szegedre érkezik.

A többi közt műrepülő-bemutatót tart Besenyei Péter, Martin Graf német nemzeti műrepülő bajnok és többször is feltűnik az égen egy sugárhajtású L 29 Delfin kiképzőgép. A családi kikapcsolódást ugrálóvár, mászófal biztosítja és a látogatók a szabadesést is kipróbálhatják nyolc méter magasból egy óriás paplanba ugorva.