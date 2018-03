Orvostechnika: nagy jövő előtt az iparág

Bár az orvostechnikai ipar sok szempontból már most is kiemelkedő jelentőségű, a kormány célja az, hogy Magyarország Európa orvostechnikai nagyhatalmává váljon, és a 16 kelet-közép-európai országban vezető szerepet töltsön be ezen a területen – hangzott el a Százéves a magyar kórház- és orvostechnikai ipar című konferencián.

Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára kiemelte: az orvostechnikai ipar nemzetgazdasághoz adott értékének fejlődési üteme hasonló a járműgyártás fejlődési üteméhez, és az egyik legmeghatározóbb iparág hazánkban. A szektorban százötvennél is több exportőrt tartanak nyilván, és a magyar orvosi műszerek minden földrészen megtalálhatók, beleértve az Antarktiszt is. Az ágazat élen jár az innová­cióban, és a foglalkoztatásban betöltött szerepe sem elhanyagolható: a statisztikák szerint több mint 12 ezer embert foglalkoztatnak közvetlenül, s további 30 ezernek adnak munkát közvetetten.

A hazánkban 1918-ban elindult orvosiműszer-gyártás következő száz évét, de legalábbis annak elejét nagyban meghatározza, hogy a kormány kiemelt szerepet szán a területnek az ország újraiparosításában: az Irinyi-tervben a hét kiemelt ágazat egyike az egészségipar, ezen belül az orvostechnológia. Mint Lepsényi István gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár hangsúlyozta: annak érdekében, hogy a ma döntően kkv-kat felvonultató szektorból mind többen lépjenek nagyvállalati szintre, illetve hogy az orvosi műszercégek itthon és külföldön is mind több terméküket tudják értékesíteni, a kormány minden lehetséges módon támogatni kívánja a fejlesztésüket.

Pomázi Gyula helyettes államtitkár azonban hozzátette: nemcsak piacot és termékeket, de cégeket is fejleszteni kell ahhoz, hogy nemzetközileg versenyképesek legyenek.