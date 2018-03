Örökre tönkretenné az országot, ha migránsokat telepítenének be

A kormány szerint a Soros-tervre emlékeztet az ENSZ migrációs javaslata, amelynek kapcsán Magyarország 12 pontos indítványt terjeszt a világszervezet elé. Azt már elérte a magyar diplomácia, hogy nem lesz közös EU-s álláspont az ügyben. Kovács Zoltán kormányszóvivő Bécsben újságírók előtt leszögezte: Magyarország nem lesz bevándorlóország.

Szélsőségesen bevándorláspártinak nevezte az ENSZ migrációs javaslatát Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, úgy fogalmazva: a csomag több elemében kifejezetten emlékeztet a Soros-tervre.

– Az ENSZ azt akarja elérni, hogy Magyarország bontsa le a határzárat, fogadjon be migránsokat, és fizesse meg ennek az árát – mondta, majd hozzátette: Magyarország teljes egészében elutasítja ezt az elképzelést. Tuzson Bence jelezte: az ENSZ-ben hétfőn kezdődik az újabb tárgyalási forduló a migrációs csomagról, Magyarországot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviseli, ismertetve a kormány 12 pontos álláspontját, amelynek célja, hogy az ENSZ javaslata migrációpárti helyett migrációt ellenzővé váljon. Magyarország sikerének nevezte továbbá, hogy elérték: az Európai Unió delegációvezetője nem tud majd közös EU-s álláspontot kifejteni a témában New Yorkban. Tuzson Bence hozzátette: a migránsok betelepítése örökre tönkretenné Magyarországot, mert hatással lenne a biztonságra, a kultúrára, és összeroppantaná a gazdaságot is. – Magyarország a jövőjét áldozná fel ezzel – értékelte az államtitkár.

– A magyar emberek elemi elvárása és érdeke, hogy a tömeges illegális migráció okozta problémákat Magyarország elkerülje – erre a figyelmet már a kormányszóvivő hívta fel Bécsben. Kovács Zoltán az MTI-nek telefonon elmondta: a kéthavi rendszerességgel megtartott háttérbeszélgetésen nyilvánvalóvá és egyértelművé tette, hogy Magyarország számára a tömeges illegális migráció okozta problémák jelentik az első számú kihívást, és az ennek ellenében tett intézkedések jelentik a legfontosabb erőfeszítéseket.

A kormányszóvivő ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a legfontosabb feladat megakadályozni, hogy Magyarországból bevándorlóország legyen. Mint mondta, azt akarják, hogy hazánkban ne alakulhassanak ki olyan állapotok, mint egyes nyugat-európai városokban, ahol a migránsok által okozott problémák ma már mindennaposak.