Orbán Viktor ünnepi beszédének értékelése

Eltérően értékelte Pulai András, a Publicus ügyvezetője és Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője Orbán Viktor miniszterelnök március 15-ei ünnepi beszédét az ECHO TV Napi aktuális című műsorában.

Pulai András szerint a kormányfő Parlament előtt elmondott beszéde nem sok újdonságot tartalmazott az évértékelő beszédhez képest, és a szónoklat leginkább a saját táborához szólt. Boros Bánk Levente erre reagálva kijelentette, hogy Orbán ezúttal is minden tekintetben fontos beszédet mondott, s nem is nagyon kellett, hogy újat mondjon az ünneplő tömegnek. A politológus kiemelte: a miniszterelnök elmondta, miért fontos a mostani választás, mi a tétje, miket kell megvédeni, s azt, hogy kikkel is állunk szemben.

Az adásban a Publicus ügyvezetője egy politikai show részeként értékelte azt, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke tárgyalást ajánlott a Jobbiknak. Boros Bánk Levente ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, addig amíg a kormányfő stratégiai sorskérdésekről beszél, addig az ellenzéki pártok azzal foglalkoznak, hogy ki-kivel beszélget, s ki-kivel nem.

