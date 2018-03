Orbán Viktor: Sokkal többen bíznak és hisznek a jövőben

Szolnoki kampánykörútján adott interjút Orbán Viktor a Szolnok Televíziónak, ahol többek között értékelte az elmúlt 4 év parlamenti, kormányzati ciklusát, majd szólt az elért eredményekről. A miniszterelnök külön kiemelte a migráció megfékezésére tett sikeres erőfeszítéseket is, és ennek kapcsán az április 8-i választás tétjéről is beszélt. Mindemellett természetesen a várost érintő fejlesztések is szóba kerültek.

Sokkal erősebb az ország, mint nyolc éve volt

Erős kormány nélkül nem lehetett volna kibírni a nyomást

Nem szabad hagyni, hogy az ország elveszítse a magyar és keresztény jellegét

Az elmúlt időszak eredményeit méltatva a kormányfő – a kormány munkája mellett – magyar emberek közös munkáját emelte ki.

Az ország szerintem megváltozott. Sokkal többen hisznek és bíznak a jövőben, sokkal többen dolgoznak. Több mint 750 ezer új munkahelyet hoztunk létre…Bármerre járok azt látom, hogy a házakat csinosítják, a portákat rendezik – kezdte a kormányfő.

Az országot sokkal erősebbnek látom, mint amilyen volt négy, de különösen nyolc éve, és ez biztató a jövőre nézve.

Az átütő győzelem 2014-ben, utóbb egy olyan arányú győzelemnek bizonyult, amely lehetővé tette, hogy Magyarország kompromisszumok és alkuk nélkül kiálljon a saját érdekei mellett mindenhol a világon. Most is azt gondolom, hogy

nehéz nyomásokkal és nyomásgyakorlással teli évek állnak előttünk, jó lenne ha erős kormányunk lenne ismét.

Az erő az emberek kezében van, nekem kell összegyűjtenem, illetve a parlamenti képviselőjelölteknek kell összegyűjteniük ezt az erőt, hogy abból egy egységes nemzeti akaratot formáljunk – mondta a műsorban, majd hozzátette, hogy erre lát is esélyt.

Szükség volt az erős kormányra, hogy meg tudják védeni az országot

A miniszterelnök elmondta, ha az elmúlt négy évben nem lett volna olyan erős a kormány, mint volt, akkor bennünket is elárasztottak volna a bevándorlók és a migránsok, az országi déli határa felől érkező nyomást – amit – 2014-ben még nem lehetett előre látni -, nem lett volna képes kibírni Magyarország.

„2014-15-ben azonban már olyan kormányunk volt, amelyik elsőként Európában már azt mondta, hogy a bevándorlás és a migráció rossz dolog, és azt nem csak meg kellene, hanem meg is lehet állítani” – mondta Orbán Viktor, aki hozzátette: olyan eszközöket mozgósítottak az ország védelmére (élőerőt, jogszabályi módosításokat, és a kerítéssel fizikai akadályt), amellyel valóban útját állták a Magyarországot veszélyeztető tömeges migrációnak.

Megvédtük Magyarországot – szögezte le a kormányfő, aki emlékeztetett ara is, hogy amikor az Európai Unióban lényegében 2015-től kezdve napjainkig le akarták bontatni a kerítést, ellenálltak a nyomásnak és nem engedték azt sem, hogy a magyar állásponttal ellentétes európai döntések szülessenek.

A saját hazánkat akarjuk fejleszteni

A választás tétjét illetően is elmondta álláspontját:

A döntő kérdés most az, hogy lesz-e értelme. Mi értelme fejleszteni az országot, ha elveszíti a magyar és keresztény jellegét? Mi a saját hazánkat akarjuk fejleszteni, ezért először meg kell védeni.

Fönn kell tartani, azt a kiegyensúlyozott, stabil, közbizalmi alapon nyugvó biztonságot, ami minden fejlődésnek az előfeltétele. Akkor lehet beszélni a jövőről, ha a fejlődés lehetőségei megvannak.

Kell egy jövő amelyben és amelyért érdemes dolgozni – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hogy egy klasszikust idézzek: nem a közvéleménykutatásokat kell megnyerni, hanem a választást. Én nem hiszek ezeknek a méréseknek. Lehet, hogy sok igazság is van bennük, de vasárnap este kell az élen lenni.

Idézhetem itt a kedvenc botcsinálta politikai filozófusomat is, Rocky Balboát, aki azt mondta, hogy mindig a végén van vége

– fogalmazott a miniszterelnök.

A Szolnok városát érintő fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy megtelt termelő beruházásokkal az ipari park, valamint 30 év adósságát törlesztve elkezdődött a 4-es főút Budapest és Szolnok közötti szakaszának 2-szer két sávra történő bővítése. Megígérte továbbá, hogy a megyeszékhelyet északról elkerülő M4-es út befejezése szintén zöld utat kap.