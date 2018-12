Orbán Viktor: Senki nem alkalmazhat erőszakot

A dolgozók a hó végén a rendes és a túlóra után járó bérüket is megkapják

A politikai véleménynyilvánítást és a vandalizmust el kell választani egymástól, senki nem alkalmazhat erőszakot, nem vandálkodhat – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök egyértelművé tette azt is, hogy a munka törvénykönyve módosítása alapján senkit sem lehet túlmunkára kötelezni, „aki mást állít, az hazudik”.

– Az utcai tüntetők egy részét, a legagresszívabbakat és legaktívabbakat Soros György fizeti – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a kormányellenes tüntetésekre utalva.

A kormányfő hozzátette, hogy nemzetközi hálózatok is mozognak a háttérben, amelyek a jobboldali kormányokat mindenhol tűz alá vették. Kifogásolta a Kossuth téri rongálásokat, és kijelentette: a rendőrökre dobált füstbomba „jogi értelemben súlyos dolog”, ráadásul sosem jó szándékú emberek dobálnak füstbombát, aminek az a célja, hogy ne lehessen látni, mi történik.

Arra a felvetésre, hogy rendőrök sérültek meg a megmozdulások során, emlékeztetett: 2006-ban lovasrohamot vezényeltek a békés tüntetőkre, és vérző fejű embereket lehetett látni.

– Azt kértem a belügyminisztertől, hogy legyen egyértelmű, határozott, de türelmes a rendőrség fellépése. Ezt sikerült is megvalósítani – szögezte le, hozzátéve, hogy a kormány a rendőrök mögött áll. Kijelentette: senki nem alkalmazhat erőszakot, nem vandálkodhat, a politikai véleménynyilvánítást és a vandalizmust el kell választani egymástól.

A kormányfő szerint már látszik, hogy a munka törvénykönyvének vitája csak ürügy volt, és az ellenzék korábban is kiáltott már világvégét. Felidézte a jogszabály parlamenti elfogadásának körülményeit, „kellemetlenkedő alakokéhoz” hasonlítva az ellenzék viselkedését.

A kormányoldal azonban nem hagyhatta ott a helyét a törvényalkotásban, „a küzdelem arról szólt, hogy ki bírja tovább idegekkel” – fogalmazott. Rámutatott arra is: már jogilag is minősíthető az, hogy valaki beült a székébe vagy rátette kezét a szavazógombjára, hogy megakadályozza a szavazásban. Botránnyal nem lehet megakadályozni a törvényalkotást, ha olyan elszánt emberek vannak a másik oldalon, mint mi vagyunk, és mi nem alkalmaztunk erőszakot – tette hozzá.

– Mi nem alkalmaztunk erőszakot, ők erőszakot alkalmaztak a Parlamentben – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök az emberekhez is szólt: ne idegeskedjenek, mert akármit látnak az ellenzéktől, a kormánypárt el fogja végezni a munkáját. Senkit sem lehet túlmunkára kötelezni, ezt a változtatás is világosan tiltja, „aki mást állít, az hazudik” – mondta. Szerinte a dolgozókat leginkább nem a munkaügyi szabályok védik, hanem az olyan gazdaságpolitika, ahol szükség van rájuk. Ma már a munkaadók „lasszóval fogják a munkavállalókat”, akiknek ezért egyre többet kell fizetni, a bérek így 4-5 éve folyamatosan emelkednek – tette hozzá.

Az eddigi törvény azonban „buta korlátozásokat” állított azok elé, akik többet akartak keresni és többet is dolgoztak volna ezért. Hozzátette: ahogy eddig, ezután is megkapják a dolgozók a hónap végén a rendes és a túlóra után járó bérüket is.

Kijelentette azt is: a változtatás nem a munkaadók, hanem elsősorban a munkavállalók szempontjából fontos, és elsődlegesen a hazai kis- és közepes vállalkozásoknál jelentkező problémákat orvosolja. Úgy folytatta: a gazdasági folyamatok hatására a munkaerő és a beruházások piacán is minőségi csere várható. – A cél, hogy jobban fizető, korszerűbb vállalkozások jöjjenek létre – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő a jövő évi európai parlamenti választások tétjével kapcsolatban kijelentette: olyan európai parlamenti képviselőkre van szüksége az országnak, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, és nem Brüsszelt Magyarországon, mint az ellenzék teszi.

A kormányfő a migráció kérdését nevezte a legfontosabbnak, de szólt arról is, hogy a Brüsszel által követett gazdaságpolitika sem előnyös Magyarországnak.