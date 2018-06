Orbán Viktor: népességcsere zajlik Európában, hogy a spekulánsok sokat kereshessenek

A működést tekintve a 2019-es egy „nullás” költségvetés, az állam működésére annyit költünk, mint amennyi pénzünk van, az 1,8 százalékos hiány a jövőbeli beruházásokra vonatkozik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A kormányfő az alkotmánymódosítással kapcsolatban elmondta: az alaptörvény módosítása kimondja, hogy idegen népesség betelepítése Magyarországra tilos.

Külkereskedelmi mérlegünk hosszú ideje pozitív

Felelős gazdálkodás adja az ország védelmét

A migránsokat nem szétosztani, hanem kiszállítani kell Európából

Az illegális migráció szervezése Magyarország területén bűncselekmény (lesz)

Soros György sok pénzt akar keresni Európa tönkretételével

A kormányfő elmondta: azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy masszív és földrengésbiztos legyen a költségvetés, mert előfordulhat, hogy gazdasági válság következik majd, akkor pedig ne legyen szükség megszorítások bevezetésére.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: minél nagyobb egy ország, annál kevésbé érinti egy gazdasági válság.

Ha Magyarország csak azt állítaná elő, amit elfogyaszt, akkor sokkal alacsonyabb lenne az életszínvonal. Az életszínvonal azért nő Magyarországon, mert exportra is termelünk, a külkereskedelmi mérlegünk hosszú ideje pozitív

– hangsúlyozta.

A nemzetközi pénzpiacon felvehető hitelek kamata nőni fog, de senki nem tudja, milyen ütemben – vélekedett a miniszterelnök.

Kereskedelmi háború bontakozik ki

Kereskedelmi háború bontakozik ki a világban, az Egyesült Államok az Európai Unióval szemben is megnyitott egy ilyen küzdelmet. Felhők gyülekeznek az égen, amelyek szerencsétlen módon rendeződnek el, ebből születhet válság – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Felelősen kell gazdálkodni, megfontoltan kell költségvetést megalkotni, mert az adja az ország védelmét

– fűzte hozzá.

A nemzetközi válságjelenségek nem fognak minket eltéríteni a céljainktól, mert ha egy nemzetnek vannak világos céljai, akkor azok szerint kell folytatni a gazdaságpolitikát.

Az előttünk álló években megvalósul a biztonság megteremtése, folytatódni fog a növekedés és újabb lépést teszünk a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében

– jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarországon 2010 előtt az volt a szokás, hogy a választás évében tönkretették a költségvetést, a következő év pedig ráment a károk helyreállítására. Most olyan költségvetést csináltunk, ami az emberek érdekeit szolgálja – tette hozzá.

Magyarország segít a migránsok kiszállításában

Orbán Viktor a migrációs válsággal kapcsolatban elmondta: a visegrádi országok már korábban is ajánlottak fel támogatást Olaszországnak arra, hogy ki tudják szállítani a migránsokat.

Ha meg akarnak szabadulni a migránsoktól, nem szétosztani, hanem kiszállítani kell őket Európából,

Magyarország ebben tud segítséget nyújtani – közölte.

A kormányfő arról is beszélt:

Magyarország a „Balkán kapuja”, ezért elemi érdeke, hogy Szerbia stabil és erős ország legyen.

„Sok energiát fektetek abba, hogy a történelmileg nem könnyű szerb-magyar kapcsolatokat átalakítsuk. Támogatjuk a határvédelmet és igyekszünk jó viszonyban lenni Szerbiával” – hangsúlyozta.

Igyekszünk megbízható, baráti országként kapcsolatot építeni Szerbiával. Ugyanilyen fontos ország Macedónia, akinek korábban is nyújtottunk segítséget, most is fogunk. A migrációs hullám felerősödik a Balkánon, ami kihívást jelent, nekünk pedig stabil szomszédok kellenek, tehát segítséget kell nyújtani nekik – fűzte hozzá a kormányfő.

Az illegális migráció szervezése bűncselekmény

Az alkotmánymódosítással kapcsolatban elmondta:

az alaptörvény módosítása kimondja, hogy idegen népesség betelepítése Magyarországra tilos, az illegális migráció szervezése Magyarország területén pedig bűncselekmény.

A miniszterelnök hozzátette: az ősszel szeretnének megindítani egy alkotmányrevíziót, amely másfél évig tarthat.

Népességcsere zajlik Európában

Népességcsere zajlik Európában, részben azért, hogy a spekulánsok, mint amilyen Soros György is, sok pénzt kereshessenek a kontinens „tönkretételével” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő közölte:

nyílt sisakkal kell harcolni Soros Györggyel és az ő „hadseregével” szemben, ki kell mondani, ők bevándorlást akarnak, az ideológiai motivációjuk pedig egy multikulturális Európa, nem szeretik ugyanis a keresztény Európa hagyományait,

és azt gondolják, ha összekevernek bennünket egy más néppel, akkor Európa élhetőbb lesz.

Azonban „mi nem akarunk összekeveredni másokkal” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, ezekről a kérdésekről, az értékek összeütközéséről szól majd a jövőre esedékes európai parlamenti választás is.