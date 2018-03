Orbán Viktor: Magyarország azért fejlődik, mert biztonságos

Magyarország fejlődik, ezt még a vak is látja - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Tiszaújvárosban, a Mol-csoport és a japán JSR Corporation szintetikus gumit gyártó üzemének ünnepélyes avatásán, hozzátéve, hogy Magyarország azért fejlődik, mert biztonságos.

A kormányfő a közelgő parlamenti választással kapcsolatban kiemelte: fontos döntés előtt áll az ország. Ugyanis

– fejtette ki.

Azt is mondta, hogy csak olyan országban vannak beruházások, ahol „a fizikai biztonság is rendelkezésre áll”, vagyis nincs terrorveszély, és a közbiztonságot sem fenyegeti komolyabb kihívás.

Magyarországon nem lesz bevándorlás, Magyarország nem lesz bevándorlóország, nem lesznek terrorcselekmények, továbbra is jöhetnek a nagybefektetők külföldről is, és a magyar nagybefektetőket is fejlesztéseik folytatására biztatják