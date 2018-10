Orbán Viktor is felszólal a külhoniak konferenciáin

A parlament ezen a héten kezdi meg a tárgyalását annak a javaslatnak, amely a külhoni magyarok EP-választáson való szavazásának lehetőségét teremti meg – emlékeztetett hétfőn a nemzetpolitikai államtitkár. Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy jelenleg 1 millió 38 ezer az új magyar állampolgárok száma, ez még néhány százezerrel emelhető.

Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a 87 meghívott szervezet részvételével felálló Magyar Diaszpóra Tanács konzultációján november 15-én, illetve a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) egy nappal későbbi plenáris ülésén a Várkert Bazárban – közölte a nemzetpolitikai államtitkár egy hétfői sajtóeseményen.

Potápi Árpád János kiemelte: szeretnék egyszerűsíteni a választási jogszabályokat, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tart majd előadást a Máért ülésén. Kitért rá: a parlament ezen a héten kezdi meg a tárgyalását annak a javaslatnak, amely a külhoni magyarok EP-választáson való szavazásának lehetőségét teremti meg. Az államtitkár megerősítette: a kárpátaljai szociális programcsomag 1,37 milliárd forintos keretét hárommilliárdra emelik jövőre.

A politikus elképzelhetőnek nevezte egy iskolafelújítási, -fejlesztési program kimunkálását is. Mint mondta, a következő tematikus év kerete is várhatóan egymilliárd forint lesz, és továbbra is a családok támogatása kap hangsúlyt benne. Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy jelenleg 1 millió 38 ezer az új magyar állampolgárok száma, ez még néhány százezerrel emelhető.

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos arról számolt be: töretlen a magyar nyelvtanfolyamok iránti érdeklődés, több mint 16 ezren végezték el a kurzusokat az elmúlt két évben. Szavai szerint a közel 39 milliárdos óvodafejlesztési programból mintegy 33 milliárdra már leszerződtek, és 103 felújított óvodát átadtak. Közölte: a program harmadik üteme elkészült, hamarosan a kormány elé kerülhet.

Lapunk kérdésére a miniszteri biztos elmondta: a nem magyar óvodákkal versenyképes, sőt azoknál modernebb, jobban felszerelt intézményeket létesítenek a külhoni magyarok számára. Ez szavai szerint a nagyobb Kárpát-medencei városokban fontos, hiszen az asszimiláció szempontjából ott a legveszélyeztetettebb a határon túli magyar népesség.

Szilágyi Péter nemzetpolitikai feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt:a Kőrösi Csoma Sándor-programot hatodik alkalommal hirdetik meg. Idén 142 ösztöndíjassal dolgoznak együtt, külön egyházi ösztöndíjasok is szolgálatot teljesítenek.