Orbán Viktor: a cél, hogy az európai intézményekben a bevándorlásellenesek kerüljenek többségbe

Az a célunk, hogy az Európai Parlamenti választást követően minden uniós intézményben többségbe kerüljenek a bevándorlásellenes erők, ugyanis a következő 15-20 év legfontosabb sorskérdése Európában a migráció lesz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján, amely egyben a 2019-es esztendő első kormányinfója volt. A kormányfő arról is tájékozatást adott, hogy a nemrég zárult nemzeti konzultáció a harmadik legnagyobb részvételű volt. Orbán Viktor beszámolt a kedvező gazdasági mutatókról, valamint szólt arról is, hogy véleménye szerint mára a liberálisok lettek a szabadság legnagyobb ellenségei.

A miniszterelnök szerint sorsdöntő lehet a májusi európai parlamenti (EP-) választás.

Orbán Viktor hangsúlyozta: eddig csak Magyarországon mondhatták el az emberek a véleményüket a bevándorlásról, a többi európai országban erre nem volt mód. Ezért a májusi voksolás nagy lehetőség az európaiaknak, hogy elmondják véleményüket – mutatott rá.

Közölte:

Magyarország célja, hogy az EU minden intézményrendszerén belül, minden intézményben kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők, az EP-ben, utána a az Európai Bizottságban, majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban.

Az is cél, hogy az EP-választás eredményeként „mi legyünk a legsikeresebb párt” Európában és az Európai Néppártban – magyarázta a kormányfő.

Kilenc uniós ország mondott nemet a migrációs paktumra

Ebben az összefüggésben beszélt Szijjártó Péter a legutóbbi kormányülésen az ENSZ migrációs paktumáról – tájékoztatott Orbán Viktor.

Kilenc uniós ország nem szavazta meg a migrációs paktumot – mondta a kormányfő, aki szerint ez már egy komoly siker. Európai szintű demokratikus legitimáció hiányzik az Európai Bizottság mögül, éppen ezért a Fidesz megvalósítja az ún. Spitzenkandidat rendszer magyar változatát azzal, hogy a Fidesz-KDNP listáját az vezeti, akit az Európai Bizottság magyar tagjának is jelölnek, így a magyar nép demokratikus legitimációja ott állhat a magyar biztos mögött.

– Ez a személy Trócsányi László – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt is közölte: az Európai Bizottság tagjai legkorábban szeptember-októberben foglalhatják el helyüket, addig az igazságügyi miniszter utódlása nem időszerű kérdés.

A migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

A migráció nem egyszerűen az európai parlamenti választás fő kérdése lesz, egy olyan témáról van szó ugyanis, amely mélységében alakítja át a teljes európai politikát – mondta Orbán Viktor.

A pártok hagyományos jobb- és baloldali felosztása átadja a helyét a bevándorláspárti-bevándorlásellenes dimenziónak, továbbá a migrációs vita újraértelmezi a kereszténységhez való viszonyt is, a keresztény kultúra védelmét szinte politikai kötelezettséggé teszi

– hangsúlyozta a kormányfő.

Szerinte a bevándorlásról szóló vita újraértelmezi a szuverenitásvitát is, a bevándorláspártiak ugyanis nem tartják tiszteletben azoknak a döntését, akik nem akarnak migránsokat befogadni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az eddigi egységes európai civilizáció helyett két külön civilizáció lesz: egy vegyes, amely az iszlám és a kereszténység együttélésére építi a jövőjét, és a közép-európaiak, „akik továbbra is keresztény civilizációként” képzelik el Európát.

Közel 1,4 millió konzultációs ívet küldtek vissza

1,382 millió kérdőívet küldtek vissza a családokról szóló konzultáción – jelentette be Orbán Viktor.

Ez volt a harmadik legnagyobb részvételű konzultáció, ami azt mutatja, hogy nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak fontos a családok helyzete, a gyermekvállalás és a demográfia kérdése.

A miniszterelnök azt mondta, reméli, hogy a február 10. körül esedékes évértékelő beszédében ismertetni tudja majd a konzultáció alapján hozott kormányzati intézkedéseket.

Az ország jövője a családokban van – hangoztatta a kormányfő.

Magyarország jobban teljesít

A bruttó hazai termék (GDP) tavalyi növekedése 4,6 százalék lehet, az államadósság a GDP 71 százalékára csökkent 2018 végére, a tavalyi hiány pedig 2 százalékon megállt – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta: a szerdai kormányülésen meghallgatták Varga Mihály pénzügyminiszter beszámolóját. Eszerint tavaly a háztartások fogyasztása 6 százalékkal nőtt, a bruttó bérek pedig átlagosan 11 százalékkal.

Orbán Viktor az adatokat úgy kommentálta, hogy a gazdaság stabil és ez várható idén is. „Magyarország jobban teljesít” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormány mindent megtesz a 4 százalékos növekedésért

A kormány mindent megtesz azért, hogy meglegyen a 4 százalékos növekedés az idén – jelentette ki Orbán Viktor megjegyezve, hogy álláspontjuk szerint ha nem hoznak az első negyedévben a gazdasági növekedést segítő lépéseket, az 4 százalék alatt lesz.

A Magyar Idők munkatársának erre a témára vonatkozó felvetésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, hogy egyértelmű tendencia van abban, hogy a külföldi elemzők sokszor jelentősen alábecsülik az ország gazdasági teljesítményét. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy a korábbi évtizedekben a választási években a szocialisták mindig kiszórták a pénzt, míg 2018-ban a tervezett hiányhoz képest is kisebb lett a szám. Nekünk ezért is fontos, hogy a magyar pénzügyek rendben vannak – tette hozzá.

A miniszterelnök munkatársunknak arra a kérdésére, hogy miről esett szó a Tarlós Istvánnal folytatott tárgyalásokon elmondta, a Lánchíd felújításáról, sportparkok létrehozásáról és egy jelentős XIII. kerületi csatornafejlesztésről is tárgyalt a kormány Budapest főpolgármesterével.

A kormányfő kifejtette: 2010-ben Magyarországon 3,7 millióan dolgoztak, ma 4,5 millióan, és ha minden jól megy, azzal kell számolni, hogy hosszabb távon is 4,5-5 millió lesz a munkát vállalni képes és akaró emberek száma, ami megközelíti a teljes foglalkoztatottságot.

A miniszterelnök úgy vélte, ezért nem érdemes olyan gazdaságpolitikát csinálni, amely több ember munkáját igényelné, olyan növekedés kell, amely ennyi emberrel működtethető gazdaságból fakad.

Orbán Viktor szerint a munkavállalók szempontjából inkább jó a kialakult helyzet, mert ha ma valaki dolgozót akar, „lasszóval kell fogni”, és „az alku urai a dolgozók”, ami kikényszeríti a magasabb fizetést, a jobb képzést.

Egy az MNB elnökének lejáró mandátumára vonatkozó kérdésre válaszolva a miniszterelnök közölte: az ügyben „semmilyen meglepetés nem várható”.

„A liberálisok a szabadság első számú ellenségei”

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Guy Verhofstadt nem tartja demokratának a magyar kormányfőt, azt válaszolta: oda jutott a liberális gondolkodás, hogy mára a szabadság első számú ellenségei lettek.

A kormányfő összegzése szerint minden liberális demokrata egyúttal bevándorláspárti is, miközben fontos kérdésekben a magyar emberek illiberális álláspontot foglalnak el.

A migráció lesz a következő 15-20 év legnagyobb sorskérdése Európában

A miniszterelnök szerint a migráció lesz a következő 15-20 év legnagyobb sorskérdése Európában, ugyanis Afrika és Ázsia népességmegtartó ereje nem nő olyan gyorsan, mint a népessége.

Orbán Viktor közölte: Magyarország azzal büszkélkedhet, hogy először adott bizonyítékot arról, hogy a migrációt meg lehet állítani a szárazföldön, és hosszú ideig egy tengeri ország sem vállalkozott hasonlóra.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter mondta először, hogy ez lehetséges, ez tette hőssé az ő szemében

– mutatott rá a miniszterelnök sok sikert kívánva az olasz tárcavezetőnek.

A kormányfő kitért rá:

a migráció már most is mély változásokat hozott Európa jövője tekintetében. Van, ahol már eldőlt, hogy kevert civilizáció lesz, és csak az együttélés kérdéséről tudnak már beszélni.

A migráció Nyugat-Európában együttélési kérdés, Közép-Európában azonban még nem, itt a vita arról szól, hogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakítását, amely Nyugat-Európában már látható – magyarázta a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „egészen más kérdéseik vannak nekik és nekünk”, a migráció messzire vitte egymástól Európa két részét, és az a kérdés, hogy tudnak egységesek maradni, ha ennyire különböző jövőt választottak maguknak.

Nem lehet a származás mögé bújni egy vitában

– Amikor a migráció elviselhetetlen lett, akkor egy ötpontos javaslattal éltem, majd pedig pár nap múlva Soros György bemutatta a hatpontos tervét – emlékeztett Orbán Viktor a 2015-ös eseményekre.

– Nem voltam hajlandó folytatni azt a harcmodort, miszerint mi a víz fölött vagyunk, míg az ellenfelünk a víz alatt rúg-vág. Tudtam, hogy ennek súlyos ára lesz, de a bevándorlásról szóló vitát csak úgy tudtuk megnyerni, ha ezt megteszük. Ha harcolunk, akkor legyen a harc fair, mivel körülbelül 60 Soros-párti szervezet működik Magyarországon. Soros György a mi honfitársunk, sőt magyar állampolgár, de nem értünk egymással egyet, de nem lehet a származás mögé bújni a vitában – hangsúlyozta a kormányfő.

Az antiszemitizmus Nyugat-Európában nő, míg Kelet-Európában csökken

Orbán Viktor egy másik kérdésre válaszolva azt közölte, hamarosan Jeruzsálembe látogat a V4-ekkel közösen.

– A migráció az antiszemitizmus karakterét is átalakítja, mivel sok zsidó távozik Európából – mondta egy másik kérdésre.

– Az antiszemitizmus Nyugat-Európában nő, míg Kelet-Európában csökken

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Egy nemzetközi kampányban vagyunk

Azzal kapcsolatban, hogy egységes ellenzéki lista készülhet az EP-választásra, a miniszterelnök kijelentette:

ha az ellenzék erre az útra lép, azzal „a saját sírját ássa”, és neki nem kötelessége megakadályozni ebben.

EP-választási kampány van – reagált Orbán Viktor a legutóbbi brüsszeli ellenzéki – Judith Sargentini holland zöldpárti EP-képviselő részvételével rendezett – tüntetést firtató kérdésre. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az EP-választás fő kérdése a bevándorlás lesz. Judith Sargetini bevándorláspárti politikus, így nem rendkívüli, hogy a bevándorláspárti magyarokkal együtt tüntet a magyar kormány ellen – fűzte hozzá.

Arra, hogy nemcsak Budapesten, hanem Belgrádban, Bécsben, Varsóban és Rómában is tüntettek a helyi jobboldali, bevándorlásellenes kormány ellen, azt felelte: a Soros György által támogatott, EP-választásra készülő, bevándorláspárti erők mindenhol tüntetnek, és fognak is, de „ennek a sportágnak ez a természete”.

„Megkezdődött a kampány, tüntetések vannak, pontokat fogalmaznak meg (…), kampányszakaszban vagyunk, és ez egészen májusig biztosan így lesz” – mondta a kormányfő.

A kampányban az az újszerű – folytatta -, hogy nemzetközi, van ugyanis egy kiemelkedő téma, a bevándorlás, amely maga köré rendezi az egész európai politikai arénát, erről fognak dönteni az európai választók.

– Szabad-e rövid távú pártérdekből legitimálni a baloldalon olyan szereplőket, akikhez antiszemitizmus kötődik? – tette fel a kérdést Orbán Viktor egy másik felvetéssel kapcsolatban.

Folyamatos a CDU és a Fidesz közötti párbeszéd

– Személyesen nem ismerem a CDU új elnökét, amikor 1998-ban először választottak meg miniszterelnöknek, akkor elmentem Helmuth Kohlhoz, és kikérdeztem, hogyan kell ezt a szakmát csinálni – mondta egy másik kérdésre válaszolva a miniszterelnök. Akkor Kohl azt mondta nekem, hogy a pártelnökséget meg kell tartani a miniszterelnöki poszt mellett. Azóta kiderült, hogy neki volt igaza – tette hozzá Orbán Viktor.

– Szokatlan dolog, ha különválik a kancellárság és a pártelnöki poszt, ezért izgalommal várom, hogy mi történik majd Németországban. A CDU és Magyarország között folyik egy baráti párbeszéd – tette hozzá a kormányfő. Történelmileg is az a helyes, hogy Magyarország megróbál megegyezni a nemzeti érdek mentén Németországgal. Úgy érzékelem, hogy a német nyílvánosságból nyomást gyakorolnak ránk, hogy bevándorlóoszág legyünk, de ez ügyben semmilyen komrommisszum sem lehet – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Brazíliában kereszténydemokrata váltás történt

A kormányfő szólt arról is, hogy Brazíliában lehet megtalálni az igazi kereszténydemokrata értékeket. Az új brazil elnök azzal kampányolt, hogy Brazília minden előtt, Isten mindnyájunk fölött. Magyarország készen áll az EP-választásokra – tette hozzá Orbán Viktor.

„Szó sincs arról, hogy a Soros-egyetemet elüldöznék”

Orbán Viktor a Soros-egyetemmel kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette, hogy szó sincsen arról, hogy az egyetemet elüldöznék, mivel egy része itt marad.

– Akármilyen jogszabályi változások lesznek a Soros-egyetem itt marad – hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök felidézte: Manfred Weber, az EP néppárti frakciójának vezetője, az EPP csúcsjelöltje azt mondta, hogy a Soros-egyetem miatt szavazta meg a Sargentini-jelentést. Azonban a miniszterelnök az intézmény honlapján azt olvasta, hogy magyar egyetem és más országban nem végez oktatási tevékenységet.

– A magyar előírások ellenkezőjét olvasta, vagyis Manfred Webert „bepalizták”, a szavazata indokolatlan volt

– magyarázta Orbán Viktor.

– A politikának nem hiszem, hogy sokat kellene foglalkoznia a média világával. Egy korszakváltás küszöbén vagyunk, mivel korábban egy liberális koncepció jegyében mutatták be a valóságot – mondta a kormányfő egy másik kérdésre. Ez egy történelmileg kialakult dolog volt, de most ez meg fog változni. Olyan témák jelentek meg, amelyek elősegítik az erőviszonyok megváltozását – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy nem szabadna ellenségként tekinteni egymásra.

Rövid kérdésekre adott KORMÁNYFŐI válaszok