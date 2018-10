Orbán Viktor fogadta a világkupára érkezett úszókat

A csütörtökön kezdődő budapesti úszó világkupára érkezett versenyzőkkel találkozott a miniszterelnök a parlamentben. Orbán Viktor mások mellett Jakabos Zsuzsannát, Cseh Lászlót, Kapás Boglárkát, Verrasztó Dávidot és az Eric, az angolna néven ismert Eric Moussambant, a sydney-i olimpia egyik legnagyobb sztárját is fogadta dolgozószobájában. A találkozón jelen volt Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség elnöke is. A kormányfő, ahogyan az a közösségi oldalára felkerült felvételeken is jól látható, hosszan elbeszélgetett az úszókkal.

Orbán Viktor angolul köszöntette a külföldi sztárokat és tiszteletét fejezte ki a számtalan olimpiai- és világbajnoki érem tulajdonosai irányába.

A köszöntőt követően a kormányfő egyfajta tárlatvezetést tartott vendégei számára, megmutatta nekik nemcsak a parlamenti dolgozószobáját, hanem az Országház környékét is, kiemelve az ott látható történelmi nevezetességeket.

Arra is nyílott lehetőség, hogy a jelen lévő úszóklasszisok fényképezkedjenek egyet a miniszterelnökkel, a kötetlen hangulatú program alatt az is kiderült, hogy Orbán Viktor feleségének a háromszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid a kedvenc versenyzője.