Orbán Viktor: elég egy rossz döntés, és Budapestre nem fogunk ráismerni

Budapest ma a világ egyik legbiztonságosabb városa, de „elég egy rossz döntés, egy elhibázott választás, és Budapestre nem fogunk ráismerni” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Ludovika Egyetemi Campus átadóján.

Budapesten jó élni, gyermeket nevelni, jó biztonságban tudni a családjainkat, azonban „a bevándorlóországok városaiban ez már nem így van”; vasárnap a parlamenti választáson a fővárosiak erről fognak dönteni – fogalmazott a kormányfő.

Azt mondta:

aki vasárnap az ellenzék jelöltjeit választja, az „a bevándorlóország mindennapjai felé vezető ösvényt” választja, aki „a mi jelöltjeinket választja, az a biztonságra voksol”.

„Mi meg fogjuk őrizni Budapestet szép, izgalmas és biztonságos városnak” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint Magyarországon a migráció első helyen Budapestet és a budapestieket fenyegeti. Hozzátette, nem szabad megengedni, hogy megismétlődjön, ami három évvel ezelőtt a Keleti pályaudvaron és a II. János Pál pápa téren történt.

A déli határon épített kerítés elsősorban Budapestet védi – jelentette ki.

„Nekünk, magyaroknak egyetlen hazánk van (…). Elég csak egyszer rosszul dönteni, elég egyetlen rossz lépés, és nincs megállás a lejtőn” –

hangoztatta a kormányfő, úgy fogalmazva, hogy „ma ismét el akarják venni tőlünk a hazánkat”, azt akarják, „legyünk mi is bevándorlóország”. Mint mondta, az eddig átéltek csak az előhullámai voltak az erre tartó „áradatnak”.

A kormány azonban mindennél fontosabb kérdésnek tartja a magyarok biztonságát, mert ahol nincs biztonság, ott nincsenek beruházások, új munkahelyek, értékálló jövedelmek és nyugdíjak, és nincs növekedés sem

– mondta Orbán Viktor.

Magyarország és az eredmények megvédéséhez – folytatta – ütőképes hadseregre, határvédelemre, erős rendőrségre és jól működő közigazgatásra van szükség. A kormányfő erre ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemben látja a garanciát.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány nyolc éve megkezdte Budapest „helyreállítását”, megemlítette a Nemzeti Lovarda, a Zeneakadémia, az Erkel Színház és a Várkert Bazár felújítását, továbbá az Operaház, a budai Vár és a Városliget jelenleg is zajló rekonstrukcióját. Budapest ma Közép-Európa leggyorsabban fejlődő és legizgalmasabb városa – jelentette ki.

A közszolgálati egyetem történetét felidézve kifejtette: hat év alatt egyetemet alapítottak, felújították Közép-Európa egyik legszebb klasszicista épületét, felhúztak egy kollégiumot, megújították az Orczy-parkot, növelték a zöldfelület nagyságát, és sportlétesítményeket hoztak létre.

Orbán Viktor szavai szerint az NKE évről évre magyarok újabb nemzedékeit állítja a haza szolgálatába.

A Ludovika mindig arra nevelte hallgatóit, hogy tartsák meg Magyarországot független, szabad és magyar országnak

– emlékeztetett, megjegyezve: ezért dolgoztak érte, akik létrehozták, és ezért harcoltak ellene, akik 1919-ben megostromolták, majd a második világháború után megszüntették.

A miniszterelnök beszéde végén azt mondta, a vasárnapi választás az NKE jövőjére is hatással lesz, mert az intézménynek és hallgatóinak olyan értékek – haza, szolgálat, kötelesség, becsület és rend – jelentik az erkölcsi vezérfonalat, amelyekre „ellenfeleink mindig is megvetéssel tekintettek, és ma is megvetéssel tekintenek”.

„A kerítés két ellentétes oldalán állunk: mi megtartani, ők pedig bedönteni akarják” – fogalmazott.

Ezért a választás igazi tétje szerinte a magyar jövő: „ellenfeleinknek nem érdeke, hogy Magyarországon erős és jól működő kormányzat legyen, gyenge államot, gyenge kormányzatot akarnak, amely végrehajtja az ideküldött utasításokat”.

„Nekünk viszont Magyarország az első, mi akarjuk írni a saját jövőnket, mégpedig magyarul”

– zárta szavait Orbán Viktor.

A miniszterelnök a Facebook oldalán is beszámolt az eseményről.