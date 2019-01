Orbán Viktor: egy Soros György-féle szeánszon nincs értelme részt venni

Mindig ott voltunk, ha védeni kellett a magyar érdekeket, de egy ilyen eseményhez nem asszisztálunk – mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem vesz részt a jövő heti európai parlamenti vitán.

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott: „egy olyan vita előtt állunk, ami egy kampányesemény, amikor nincs értelme vitatkozni, akkor nem kell vitatkozni”.

Szerinte a jövő heti uniós vita „egy Soros György-féle szeánsz lesz, és ebben a vitában nincs értelme részt venni”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: mindig elmegy oda ahol a magyar nemzeti érdekért vagy becsületért kell harcolni, de ebben a vitában nincs értelme részt venni, mert kampányesemény, és ezek az emberek 5 hónap múlva nem lesznek sehol, „ez egy kifutó modell”.

Arról is beszélt, hogy az európai baloldalnak, „a bevándorláspártiak fő erejének” az európai választási csúcsjelöltje, Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke „Soros György embere”. Orbán Viktor ezt úgy értékelte: Soros most már nyíltan is el akarja foglalni az európai intézményeket.

Családvédelmi akcióterv készül

A gyermekek biztonsága kapta a legnagyobb támogatottságot a családokról szóló nemzeti konzultációban – mondta a Orbán Viktor. Hozzátette: már az is figyelemreméltó, hogy több mint 1,3 millióan kitöltötték és visszaküldték a kérdőívet.

A kormányfő történelmi döntésnek nevezte, hogy a magyarok úgy vélik, a demográfiai gondokat nem migrációval, hanem családpolitikával kell megoldani.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy egy családvédelmi akcióterv készül, ennek első lépéseként a fiatal családosokat támogató újabb kormányzati intézkedések várhatók. A tervek szerint februárban már konkrét intézkedéseket jelentenek be.

A teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tekinthetik meg.