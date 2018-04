VÁLASZTÁS 2018

Orbán Viktor: akinek Magyarország az első, az ne maradjon otthon jövő vasárnap!

Magyarországon utoljára 1990-ben volt sordöntő választás, utána olyan választások következtek, aminek eredményeképpen, ha ügyefogyottabb kormányok is nyertek, a következő kormánynak mindig lehetősége volt az elődei hibáit kijavítani - jelentette ki Orbán Viktor az ECHO TV Bayer show című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: most olyan kérdés áll a középpontban, amit ha elhibázunk, nem tudunk kijavítani. Ha csak egy lépést is teszünk a bevándorlás kérdésében a nyugat-európaiak felé, akkor bevándorlóországgá alakítjuk hazánkat és onnan nem kehet visszajönni.

Óriási lehetőségünk van, hogy a nyugati országok által elkövetett hibákat mi ne kövessük el

Azért nem akarjuk, hogy ide bevándorlók jöjjenek, mert nekünk van egy saját életünk, amit mi magyarok alakítottunk ki

Mi konzervatívok abban hiszünk, hogy vannak nemzetek, akiknek együtt kell működni a béke és a biztonság érdekében

Akinek Magyarország az első, az ne maradjon otthon jövő vasárnap

A sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is

Óriási lehetőségünk van, mivel azokat a hibákat, amiket a fejlettebb nyugat-európai országok elkövettek, azokról dönthetünk úgy, hogy mi ne kövessük el – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Azért nem akarjuk, hogy ide bevándorlók jöjjenek, mert nekünk van egy saját életünk, amit mi magyarok alakítottunk ki, van egy kultúránk, amit mi magunk építettünk fel. Ebben áll a nemzeti identitásunk. A baloldal ezt negatív dolognak tekinti és a nemzetköziségben hisz

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő emlékeztetett: mi konzervatívok abban hiszünk, hogy vannak nemzetek, akiknek együtt kell működni a béke és a biztonság érdekében, de ennek nem az a célja, hogy eltűnjön a nemzeti karakterünk és nemzeti érdekünk. Mi a nemzetközi együttműködés hívei vagyunk – szögezte le.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az ellenzék kampányában azonkívül, hogy utálják őt vagy a keresztény pilléreken nyugvó Magyarországot, csak arról esik szó, hogy egymással hogyan és mikor fognak össze. Felhívta a figyelmet arra, hogy

nem szabad hogy ez megtévesszen minket, mivel nagyon komoly hatalmak vannak a hátuk mögött.

Orbán Viktor beszélt a végéhez közeledő kampányról is. Bejelentette, hogy április 6-án, pénteken délután, Székesfehérváron lesz az országos kampányzáró, amely egy magyar kampányzáró lesz.

A miniszterelnök azt üzeni, hogy akinek Magyarország az első, az ne maradjon otthon jövő vasárnap.

A kormányfő felidézte: 1990-ben volt egy plakát, amin az állt, hogy a kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is.

-Ma azt tudom mondani, hogy a sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is

– tette hozzá Orbán Viktor.

A teljes beszélgetés az ECHO TV oldalán, illetve youtube csatornáján is megtekinthető.