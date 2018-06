Orbán Viktor a visszavonuló Gera Zoltánt méltatta

A miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a sportnapilapnak a visszavonulását csütörtökön bejelentő, 97-szeres magyar válogatott labdarúgóról, Gera Zoltánról szóló cikkét.

A kormányfő ezt írta: Mindent köszönünk, Kapitány // Thank you for everything, Captain!

Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2009 őszén, az akkor még ellenzékiként politizáló Orbán Viktor kiállt Gera Zoltán mellett, amikor a legendás játékos és az akkori szövetségi kapitány, Erwin Koeman összetűzésbe került egymással, melynek következtében a „Mágikus magyart” jó ideig nem láthattuk címeres mezben pályára lépni.

A Fidesz elnöke akkor a Blikk-nek többek között a következőket mondta: – Én Gera-rajongó vagyok. Egy játékosnak sok mindent meg lehet tanítani a futballból, de vannak dolgok, amiket nem. Ott kezdődik a zsenialitás. Gera bizony ebbe a kategóriába tartozik, ő a zsenialitás határmezsgyéjén mozog már. Az ilyen játékosok mindig különleges kezelést igényelnek. Ráadásul ő nehéz sorsú fiú volt, ifjúsági játékos korában a szakadék széléről került vissza a világ élsportjába, különleges megbecsülést érdemel, igazi példaképe lehet a fiataloknak. Nehéz eset, biztosan, mint ahogy minden nagy sportoló nehéz eset, ezért is fáj, ami körülötte történik. A Gera-ügyről igenis érdemes beszélni. Ha valaki a mi ügyeinkről hoz döntéseket, akkor annak itt kell élnie közöttünk. Ha nem, akkor ilyen esetekben mi inkább Gerának fogunk igazat adni – mondta akkoriban az interjúban Orbán Viktor.