Orbán Balázs: A hotspotok ne utazási irodaként működjenek

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az ECHO TV Bayer show című műsorában értékelte a brüsszeli EU-csúcsot. Pozitívumként kiemelte, hogy a tanácsi következtetések részben tükrözik a magyar migrációs álláspontot, amelyet most már többen is elfogadtak. Továbbá beszélt az Európán kívüli hotspotok fontosságáról és ezeknek a helyes működési elvéről is.

Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy örülhetünk-e a brüsszeli csúcs eredményének vagy kell-e még aggódnunk, azt felelte: Nekem az a feladatom, hogy aggódjak, én aggódhatom.

Azt tanultam meg az elmúlt három évben migrációval kapcsolatban, hogy ha uniós politikusokkal vagy intézményekkel tárgyalunk, akkor mindig az jut eszembe, hogy félek a görögöktől még akkor is ha ajándékot hoznak – magyarázta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.

Kétségtelen, hogy az Európai Tanács ülésen, ahol ott vannak a tagállamok vezetői, ott egyrészt sikerült úgy átalakítani ezeknek a tanácsi következtetéseknek a szövegét, ahogy az nekünk megfelelő. A mostani tanácsi következtetések a magyar migrációs politikát legalább részben visszatükrözik – tette hozzá.

Kiemelte: többek között elfogadták azt az álláspontot, amit mi nagyon régóta mondunk, hogy ez a helyzet nem kezelhető Európán kívüli hotspotok nélkül. Tehát ahova visszaviszik azokat, akik megpróbálnak a tengeren keresztül bejutni Európába. Mert ha jutalmazzuk azokat, akik ezzel próbálkoznak, nem pedig rosszabb helyzetbe hozzuk őket, akkor soha nem fog ez a migrációs nyomás megszűnni – utalt vissza a hotspotok fontosságára.

Hozzátette: ezzel összefüggésben került elő ismét az a téma, hogy ezek az észak-afrikai parton kialakított hotspotok, azok gyűjtőpontként funkcionálnak-e, amik vonzzák az érintetteket és onnan kötelező az Európai Uniónak átvennie őket. Mert ha nem, akkor valójában ez a gyűjtőpont nem más, mint egy utazási iroda.

Orbán Balázs elmondta, nagyon fontos, hogy a hotspotokból ne kelljen kötelezően átvenni menedékkérőket, mert ez az egésznek az alapja. Óriási politikai küzdelmek árán, de ez a mondat végül bekerült a következtetések szövegébe.

