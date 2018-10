Óránként három ember hal meg a dohányzás miatt

Bármely életkorban érdemes abbahagyni a káros szenvedélyt

Akár tíz évvel korábban halnak meg azok, akik dohányoznak – derült ki a Magyar Kardiológusok Társasága adataiból. A felmérések szerint a dohányzás abbahagyása azonban – bármikor szánja is rá magát valaki – jelentősen javítja az életesélyeket. Az életmódváltásban segített a vasárnapi Szívünk napja is, ahol ingyenes szűrésekkel, előadásokkal várták azokat, akiknek fontos az egészségük.

Magyarországon minden órában meghal három ember a dohányzás következményeként, naponta 77, évente pedig 28 ezer olyan áldozatot veszítünk el, akinek a halála összefüggésbe hozható a dohányzással – tájékoztatott a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk napja apropóján, amelyet tegnap rendeztek a Millenárison.

– A dohányzás mind a szívünkre, mind a tüdőnkre káros – hívta fel a figyelmet Fényes Márta tüdőgyógyász, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ munkatársa. Szavai szerint a dohányosok jelentős részénél súlyos légúti és tüdőmegbetegedéseket okoz a krónikus gyulladás és rostpusztulás, ezért a dohányzással töltött évek során fokozódó légzési nehéz­ség lép fel. A tüdőrák kialakulásának hátterében is 80-90 százalékban a cigaretta áll.

– Ereink, szívünk károsodása is markáns, mivel a lappangó érelmeszesedés mentén a szív koszorúereiben, az agyat ellátó erekben és a végtagi artériák­ban is szűkület alakul ki. A dohányzás a lassan kialakuló koszorúér-elzáródás és a hirtelen fellépő szívinfarktus kialakulásáért is felelős. Akinek már volt korábban infarktusa, és továbbra sem hagy fel a dohányzással, annak komoly esélye van arra, hogy ez a súlyos állapot megismétlődjön nála, és a második infarktus gyakran halálos – hangsúlyozta Fényes Márta.

A tüdőgyógyász szerint a függőséggel kapcsolatos betegségeknél nem csupán az egészségügyi rendszerre kell terhelni a felelősséget, hogy majd az orvosok karbantartják a beteg állapotát, hanem kulcsszerepe van a dohányosok életmódváltásának és elhatározásának is, hogy leteszik a cigarettát. A leszokásban és a módszer megválasztásában ingyenes segítséget kaphat bárki, aki igénybe veszi a Korányi Intézetben működő telefonos, leszokást támogató programot a 06-80-44-20-44-es zöldszámon.

– A dohányzás abbahagyását hamar meghálálja a szervezet. Már 24–48 óra után eltűnik a szén-monoxid a vérből, három napon belül csökkennek a légzési panaszok, a köhögés, két-három héten belül enyhülnek az elvonási tünetek és már egy éven belül felére csökken a szív- és érrendszeri betegségek kockázata – hangsúlyozta Fényes Márta.