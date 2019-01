Önrendelkezési tervek

Gaudi-Nagy Tamás a Mi Hazánk programját méltatta

Még mindig időszerű, hogy Magyarország a magyaroké – írta Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő, aki Toroczkai László hét végi évértékelő beszédére rea­gált közösségi oldalán. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke ugyanis – aki szombaton mutatta be a párt európai parlamenti programját – arról beszélt, a ­migrációs folyamatokat az a politikai kör generálja, amelynek érdeke a kevert népességű Euró­pa, a Rothschild-bankárból lett Macron politikája, valamint az iszlamizáció.

Gaudi-Nagy Tamás szerint Toroczkai a „nemzeti önrendelkezést állítja központba határon innen és túl, és az ellenállást a bevándoroltatást és gyarmatosítást erőltető, európai őshonos nemzeteket felszámolni kívánó háttérhatalmi erőkkel szemben”.

A belpolitikai helyzetről a jogvédő úgy vélekedett: a Jobbik árulását és balliberálisokkal való szövetkezését követően fontos, hogy a nemzeti radikális közösség hallassa hangját, minél szélesebb mozgalmi alapon is megszervezze magát, és hazánk védelme érdekében európai szinten is fellépjen a „csak a nemzet” elv jegyében. – Sok harcostárssal találkoztam hosszú idő után, és örömmel tapasztaltam, hogy a nemzetért érzett felelősség vezeti őket továbbra is.

Ráadásul éppen azon a helyszínen, ahol 12 éve, 2007 február­jában a Civil Jogász Bizottság 2006. őszi rendőrterrort leleplező jelentését mutattuk be – számolt be róla a jogász, aki maga is részt vett a rendezvényen.

Toroczkai László a hazai belpolitikáról úgy fogalmazott: a létrejött balliberális tömb meghatározó pártja a Momentum, amely mögött az Emmanuel Macron- és a Rothschild-féle bankárok állnak, s a Jobbik, amely a magyar történelemben példátlan árulást hajtott végre. Az elnök a párt EP-programjából a bevándorlás elutasítása mellett kiemelte a trianoni békediktátum 100. évfordulóját is.

Mint mondta, nemhogy bocsánatot nem kértek azóta, de az ígéretek sem teljesültek, hisz nincs autonómia, nincs nemzeti önrendelkezés. – Trianon európai tragédia. A Mi Hazánk pedig olyan, jogászokból álló csapat felállítását kezdeményezi, amelynek tagjai ki fogják dolgozni, hogy jogi értelemben miként lehet kárpótolni a magyarságot. Mi pedig az Európai Parlamentben azt képviseljük majd, hogy Ukrajna és Szerbia ne csatlakozhasson, amíg nem biztosítják az ott élő magyarok önrendelkezését – szögezte le a pártelnök.