Önmegvalósítási rohamok az MTVA-ban

Az LMP két bukott egykori társelnöke nem fér a bőrébe. Nem volt elég nekik az egy hónappal ezelőtti műsor, újra nekigyürkőztek, hogy exhibicionista hajlamaikat kiéljék.

Egy hónapja a teljes ellenzéki palettát felvonultató képviselői bagázs betört a közmédia épületébe, ott botrányos, szánalmas, színészkedésekkel, ajtónak futással tarkított mutatványaikat élőben közvetítve tobzódtak, miközben egy-két fenyegetésre is futotta erejükből – például a földön fekvő Varju Lászlónak.

Szél Bernadett és Hadházy Ákos – akik bizarr önmegvalósítási rohamaik mellett országgyűlési képviselők is – úgy érezték, megint elő kell rukkolniuk valamivel, mert kiderült, egy jottányit sem emelkedett a népszerűségük. Ismét bementek a közmédia épületébe. Ravasz módon most nem szóltak alakoskodó társaiknak, Bangónét, Szabó Tímeát, Varju Lászlót, Kocsis Cake Oliviót és a többieket otthon hagyták, egyedül „vitték el” a show-t. Maga Szél vallotta be, hogy csellel jutottak be, egy fotocellás ajtó nem záródott be elég gyorsan, és besurrantak valaki mögött.

Ilyen a mai ellenzék. Ügyeskednek, besurrannak, előjogaikra hivatkoznak, sajnáltatják magukat, majd fenyegetőznek. A tegnapi nap folyamán többször is bejelentkeztek, közvetítették a semmit. De Szél és Hadházy most még annyit sem ért el, hogy a balliberális portálokon különösebben foglalkozzanak velük.

Nem mellesleg napvilágot látott az adatvédelmi ombudsman azon véleménye, amely alapján vélhetően a közmédia épületéből sugárzott ellenzéki élő közvetítésekkel törvényt sérthettek.

A jelek szerint nem akarnak felhagyni a botránypolitizálással, szerintük ebben van a jövő. Bár nagyon alacsonyra helyezték az ellenzéki politikusok azt a bizonyos mércét, Magyarország sokkal jobbat érdemelne.