Önálló törvény dönthet a fővárosi fejlesztésekről

A kiemelt budapesti fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok keretei­nek meghatározását tűzte ki célként a kormány által az Országgyűlésnek tegnap benyújtott törvényjavaslat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján a jövőben kiemeltnek számítanak azok a költségvetési vagy uniós forrásból finanszírozott közterület- és magasépítési ingatlanfejlesztések, illetve a főváros, valamint az agglomeráció azon közlekedési infrastruktúra-fejlesztései, amelyeket a költségvetési szervek vagy állami tulajdonban álló gazdasági társaságok valósítanak meg, de az indítvány alapján a kormány is kiemeltté nyilváníthat projekteket.

A törvénytervezet megalkotja a kiemelt nemzetközi sportesemény fogalmát is, ide sorolva a Budapesten megvalósuló, nemzetközi érdeklődésre számot tartó rendezvényeket. A javaslat szerint egy, a magyar állam százszázalékos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság feladata lesz a kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése, ezen belül a kormányzati döntésé és a beruházásé, de a tervezési program összeállítása, a terveztetés és az engedélyeztetés, valamint a jelentős sportesemények rendezési jogának megszerzésére irányuló pályázattal összefüggő feladatok ellátása is.

A törvénytervezet a Budapest diákváros–déli városkapu fejlesztési program megvalósítására irányadó különös szabályokat is meghatározza. A tervek szerint a dél-pesti és észak-csepeli fejlesztési területen egy atlétikai stadion is megépül a hozzájuk kapcsolódó létesítményekkel, de egy evezősközpontot, valamint Xtrém néven egy szabadidőparkot is kialakítanak.

A törvény emellett a budai palotanegyed és környezete megújításához és hatékony fejlesztéséhez szükséges keretek lefektetésére is javaslatot tesz. Az előterjesztés indoklása szerint ez megteremti annak a lehetőségét, hogy a terület méltó megjelenését biztosító fejlesztési beruházások koordinálása hatékonyabb legyen. Az okfejtés szerint ahogyan a Kossuth Lajos tér törvényi rendelkezéssel a törvényhozás gondozásába került, úgy ugyanezt indokolt megtenni a budai Várnak a Dísz tértől a királyi palotáig elhelyezkedő területére vonatkozóan is.

A törvényjavaslat módosítja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló jogszabályt, kiegészítve azt a kiemelten közérdekű beruházás intézményével.