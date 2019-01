Ombudsmani bírálat és dicséret a bv-intézetnek

Székely László továbbra is támogatja az elítéltek fejlődési lehetőségeinek biztosítását

Elhanyagolt környezet, túlzsúfoltság, valamint megfelelő egészségügyi ellátás és példamutató empátia – többek között ilyen megállapításokat tartalmaz az az ombudsmani jelentés, amely a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. épületét írja le. A vizsgálatot az úgynevezett nemzeti megelőző mechanizmus (OPCAT) keretében tartották.

Székely László nemrégiben kiadott jelentésében a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. épületében – Nagy Ignác utca – szerzett tapasztalatokat összegzi. Az alapvető jogok biztosa 2017 márciusában tett látogatásán kifogásolta, hogy az intézet rendkívül túlzsúfolt: az engedélyezett 153 férőhelyen 258 fogvatartottat helyeztek el. A falak egyes helyiségekben vizesek, penészesek, a víz- és elektromos hálózat folyamatos karbantartásra szorult.

A beszámoló a börtön személyi állományának számát is sérelmezte, eszerint a létszámhiány és az ebből fakadó leterheltség jelentős volt. Az intézet ugyanakkor dolgozik a személyi állomány megtartásán, és új toborzási technikákat alkalmaz – részletezték.

A több tíz oldalas dokumentumban kitértek a falakon belüli bánásmódra is. Megállapításuk szerint a fogvatartottak többsége nem tapasztalt megalázó bánásmódot, és lealacsonyító kifejezéseket sem használtak az őrök; az egészségügyi dolgozók hozzáállása a fogvatartottakhoz pedig humánus és szakszerű volt. A fogvatartottak viszont arra panaszkodtak, hogy a befogadás során nemcsak az egészségügyi szervezet munkatársai, hanem az őrök is jelen voltak – hozzátéve, hogy az orvosi rendelő, a betegszoba és az elkülönítő helyiségek megfeleltek az egészségügyi ellátás követelményeinek.

A jelentésben hangsúlyozzák, hogy az ápolók empatikus magatartása példamutató volt; az egészségügyi osztály dolgozói a rabok számára is magas szintű orvosi ellátást biztosítottak, szem előtt tartva az alapvető jogaikat. A fogvatartottak arról panaszkodtak az alapvető jogok biztosa többtagú látogatócsoportjának, hogy az étel kevés és ízetlen. Egy rab elmondta, hogy az intézetben kialakult betegsége miatt purinszegény diétán van, és kevésnek tartja a zöldség és gyümölcs mennyiségét is. Közlése szerint az elmúlt években 20 kilogrammot fogyott, ami az intézetben lévő stressz és a sör hiá­nyának tudható be.

Egy leukémiás elítélt viszont arról számolt be, hogy alternatív étrend szerint, külön főznek a számára. A diétás étrendet ugyanakkor megfelelőnek találták az ombudsman jelentői. Mint fogalmaztak: a karalábéleves és a burgonyafőzelék ízletes és forró volt, ám a napi szénhidrátértékek erős ingadozást mutattak. Az ellenőrzésen vizsgálták a kényszerítő eszközök alkalmazását is; ezek használatáról úgy nyilatkoztak, hogy jogszerű, szükséges és arányos volt. A visszásságok felszámolása érdekében az ombudsman egy 24 pontból álló intézkedéscsomagot dolgozott ki.