Olyan országot kell teremteni, amelyben senkit nem sért a kereszt

Vita lett abból, hogy az államalapítás ünnepén kikerült a kereszt a Parlamentre. Jó néhányan érveltek azzal, hogy politikai célokra használtak fel a vallási jelképet. Mindeközben fideszes politikusok azt mondták, egész egyszerűen csak nyílttá tették, hogy a keresztény értékek mentén szeretnék kormányozni az országot – vezette fel a témát M. Dobos Marianne. Az ECHO TV Angard című műsorának vendégei a többi közt erről is vitáztak.

Nagy József szerint, új címkét kapott a politikai termék. Eddig illiberális államot épített Orbán Viktor, most pedig ugyanazt építi, csak új címkével a kereszténydemokrata államban. Ezt láthattuk augusztus 20-án – tette hozzá a 24.hu újságírója, akit meglepett, hogy kikerült a kereszt a Parlamentre.

Gajdics Ottó véleménye, hogy meg kell védeni magunkat, a hazánkat, a kultúránkat is, mert jól látszik, hogy szimplán attól, hogy kikerült a Parlamentre két zászló, amelyen volt egy kereszt, milyen erők mozdultak meg és milyen ordenáré acsarkodásba kezdtek. Természetesen voltak higgadtabb megjegyzések is, amelyek arról szóltak, miért kell egy szekularizált államban vallási jelképeket tenni a Parlamentre. De ez is butaság – jegyezte meg a Magyar Idők főszerkesztője.

A kereszt nem csak a hit jelképe, hanem pontosan annak a keresztény kultúrának a jelképe, amire minden alapszik. Minden, amit ma gondolunk és csinálunk ebben az országban