Olcsóbb, gyorsabb az e-bíróság

Pintér Sándor: A cél, hogy az informatikai fejlesztések terén Európa élén álljunk

Élen járnak a magyar bíróságok az elektronikus fejlesztésekben: a beszédfelismerő program, az ügyfélközpontok kiépítése, a távmeghallgatás és az úgynevezett „e-akta” is gyorsabb, könnyebb és olcsóbb hozzáférést biztosít a per minden résztvevőjének. A Digitális Bíróság program jelentősen megkönnyíti az ügyfelek, a jogi képviselők és a bíróságok munkáját.

– A Digitális Bíróság már nem a jövő, hanem a jelen: tegnap kezdtük el a mára való felkészülést, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a bíróságokhoz való könnyebb hozzáférés az elektronikus kapcsolattartással lehetővé váljon – fogalmazott a Magyar Időknek Maka Mária szakmai projektvezető csütörtökön, a Digitális Bíróság projekt nyitórendezvényén. Szavai szerint azzal a céllal vágtak bele a munkába, hogy gyorsabb, könnyebb és olcsóbb hozzáférést biztosítsanak a bíróságokhoz.

– A költséghatékonyság az ügyfelek számára is az egyik legfontosabb szempont, hiszen vannak olyan közhiteles nyilvántartások, amelyeknek az adatait például az ügyfélnek kellett beadnia, s ez pénzbe került, azonban a bíróság ma már online hozzáféréssel gyorsan be tudja szerezni ezeket az iratokat – tájékoztatott Maka Mária.

– Engedni és támogatni kell, hogy az új idők kínálta lehetőségekkel a bírósági szervezet élni tudjon, hiszen ez a fejlődés és a haladás záloga – jelentette ki a rendezvényen Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Mint mondta, mindenki számára könnyebbséget jelent a hamarosan debütáló „e-akta” is, amellyel az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, a nap 24 órájában gyorsan, ingyenesen, online hozzáférhetnek majd a bíróságon folyamatban lévő ügyükkel kapcsolatos információkhoz.

– A fejlesztések nyomán egy korszerű, jól kereshető határozattár lesz elérhető a bíróságok központi honlapján, ami lényegesen megkönnyíti a jogi képviselők dolgát is, hiszen bármikor betekinthetnek az általuk vitt ügyiratokba – hívta fel a figyelmet a hivatal vezetője.

– A cél, hogy az informatikai fejlesztések területén Európa élén álljunk; a magyar bíróságok kiemelkedő teljesítményt nyújtanak e téren – hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter, hozzátéve, hogy első helyen állunk a perekkel kapcsolatos információk elektronikus elérhetőségének biztosításában, valamint az ítélkezést tekintve is Európa élmezőnyében vagyunk.

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerint az ügyek gyors intézése növelheti az ország versenyképességét, amire nagy szükség van, hiszen a bíróságokra mintegy másfél millió ügy érkezik évente, s ez a magyar lakosság csaknem felét érinti. A joghoz való hozzáférés növelésében, a közbizalom erősítésében áttörést jelent majd a Digitális Bíróság projekt – hangsúlyozta az államtitkár.

Ma már nem jelent akadályt az sem, hogy egy Szegeden tárgyalt ügy szakértője Debrecenben tartózkodik, miközben a tanú Gyulán, a vádlott pedig a fővárosban van. A távmeghallgatással ugyanis lehetővé válik, hogy különböző helyszíneket összekapcsoljanak az eljárásban. Ezzel nemcsak időt és pénzt spórolnak, de a fogvatartottat nem kell előállítani a bíróságra, a tanúknak és az eljárás más szereplőinek pedig nem kell minden esetben a tárgyalásra utazniuk, miközben a védett és a kiskorú tanúkat is biztonságosan tudják kihallgatni. A beszédfelismerő program – amelyhez hozzá tudják kapcsolni a kép- és hangrögzítő eszközöket is – jelentősen csökkenti a jegyzők munkáját és leterheltségét, a felvételeket pedig az ügyfelek és az ügyvédek is megrendelhetik majd.

Az új fejlesztés mellett évek óta elérhető az az elektronikus szolgáltatás, amely ilyen módon értesíti a perek résztvevőit a tárgyalásokkal kapcsolatban. Ezzel együtt az úgynevezett perkalkulátor is kiszámíthatóbbá teszi az eljárásokat, mert már felmérhető, hogy mekkora az egyes bíróságok leterheltsége és körülbelül hány napig tart majd az eljárás.