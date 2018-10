Nyugdíjasokért aggódott a Jobbik-elnök

Az idősek mellett emelt szót Sneider Tamás, a Jobbik elnöke hétfőn az Ország­gyűlésben. A politikus többek közt a kis és közepes nyugdíjban részesülők juttatásának kedvező, differenciált emelését szorgalmazta, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj ne lehessen 50 ezer forintnál kevesebb. Emellett a Jobbik régi követeléseként a tisztességen felnevelt gyerekek után járó nyugdíj-kiegészítésről is beszélt.

Sneider felszólalása a témában azért érdekes, mert ő volt az, aki három éve egy szekszárdi rendezvényen arról beszélt, miként lehet megtéveszteni a nyugdíjasokat. A 2015-ben kiszivárgott hangfelvételen a Jobbik elnöke azt mondta: „Amikor arról beszélek, hogy hogyan kell kommunikálnunk, akkor megint itt vannak az idősek. Nélkülük szavazás már nem is lehet, mert (…) már önmagában a nyugdíjas korosztály tudna kormányt alakítani. Nos, ahhoz, hogy őket megszólítsd, ahhoz neked egy kedves, aranyos gyereknek kell lenni.” Arról is beszélt a politikus: „Ettől függetlenül nem változik itt semmi különösebben az elképzelésünkben, sőt egyáltalán nem változik, csak hát a kommunikáció, arra kell figyelni.”

A pártelnök múltbeli kijelentését Rétvári Bence, az Emeri Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára is felidézte válaszában. A kormánypárti politikus arra is utalást tett, hogy Sneider Tamás még 2007-ben, családi elszámolási vita miatt a Füzesabonyi Városi Bíróságon kezdeményezte szülei cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezését. Rétvári egyébként több olyan, időseket érintő kormányzati intézkedést is felsorolt, amelyet a Jobbik nem támogatott.