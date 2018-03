Nyomozás Juhász ügyében

Már több mint ötezren követelik az Együtt elnökének távozását

Személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el Juhász Péter, az Együtt elnöke ügyében a rendőrség. A politikust egy hónappal ezelőtt jelentették fel, miután nyilvánosságra került, hogy Juhász durván bántalmazta volt élettársát. Közben mozgalom indult azért, hogy a párt elnöke távozzon a közéletből.

Személyi szabadság megsértése bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást Juhász Péter botrányának ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság – tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t a rendőrség kommunikációs osztálya.

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület eközben tegnap arra kérte Szél Bernadettet, az LMP miniszterelnök-jelöltjét, hogy ő is írja alá azt a petíciót, amelyet a szervezet azért indított, hogy Juhász Péter, az Együtt elnöke távozzon a közéletből.

Király Nóra, az egyesület alapítója elmondta: már közel ötezren írták alá az egyesület által egy hete indított online petíciót. Felháborítónak tartják, hogy Juhász Péter, aki a sajtóhírek szerint bántalmazta volt élettársát, gyermekei édesanyját, indul az április 8-i országgyűlési választáson, tette hozzá. Szavai szerint Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s ország­gyűlési képviselő is aláírta már a petíciót, most pedig arra kérik Szél Bernadettet, az LMP miniszterelnök-jelöltjét és a párt minden képviselőjelöltjét, hogy támogassák kezdeményezésüket.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Juhász Pétert a bántalmazás miatt volt élettársa beperelte. A nő a bírósági iratok szerint azt mondta: „48 kg voltam, lenyomott a kanapéra és rám térdelt, és megütött, már akkor feldagadt. Aztán nyugtatót és altatót adott, és még egy éjszakát ott töltöttem. Menstruáltam, ruhástul bőgtem, térdig véres voltam… nem tudtam felkelni.”

Az Együtt elnökét egy hónapja a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István jelentette fel kényszerítés, súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt. A rendőrség – egyelőre – utóbbi bűncselekményről döntött úgy, hogy megindítja az eljárást.

A TV2 Tények című műsora a közelmúltban megszerezte a bírósági peranyagot és a gyámügyi osztály dokumentumait is, amelyben a hatóság megállapította: Juhásznál a gyerekeire nézve veszélyes közegészségügyi viszonyokat tapasztaltak, előfordult, hogy az apa a gyerekei előtt drogozott, és brutálisan megütötte gyermekei édesanyját.

Tényi István a beadványában hangsúlyozta, a politikus nemcsak egykori élettársával volt erőszakos, de a nő jogi képviselőivel is. Az asszony új párját pedig rendszeresen fenyegette, sőt, közvetetten gyerekeit is folyamatos lelki nyomás alatt tartotta. A periratokból az is kiderül: a politikus mindig is félt a szomszédok és a szavazók véleményétől, ezért többnyire zárt helyeken – a lakásban, kocsiban, sőt gyakran a gyerekei társaságában – szívott marihuánát, áll a feljelentésben.

Juhász Péter a kezdeti hallgatás után azt elismerte, valóban egy órán keresztül dulakodtak volt élettársával 2016 karácsonyán, de azt állította: éppen az asszony támadt rá ittasan, ő csak védekezett, továbbá a nő egyéb vádjait tagadta.