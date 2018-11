Nyilvános a családvédelmi konzultáció kérdőíve

A felvetésekre levélben és interneten adhatunk választ december 21-ig

Ma bejelentik a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdéssorát, amelyre a válaszokat jelen állás szerint december 21-ig várják a megadott címeken. A kormány szándékai szerint a konzultációval üzenetet is küldhet Magyarország Brüsszelnek: a bevándorlás, a népességcsere helyett az erős családokat támogatják.

A családvédelmi nemzeti konzultáció papíralapú, illetve internetes kérdőíveinek visszaküldési és kitöltési határideje december 21. lesz – értesült a Magyar Idők. A sorban nyolcadik nemzeti konzultáció pontos kérdéssorát ma délelőtt 9 órakor jelenti be sajtótájékoztatóján Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, s a kérdőíveket tartalmazó leveleket már a hét elején elkezdik postázni.

A Magyar Postának négy hét alatt mintegy nyolcmillió küldeményt kell eljuttatnia a címzettekhez. Mivel korábban is volt rá példa, lehetséges, hogy a várható nagy érdeklődésre tekintettel a kormány meghosszabbítja a válaszlevelek visszaküldésének, illetve az interneten érkező válaszok leadásának határidejét. A mostani konzultációt is országos médiakampány vezeti fel. A kormány a megszokott fórumokon, a tévés, rádiós, online és nyomtatott felületeken, valamint óriásplakátokon is tájékoztat a konzultációval kapcsolatban

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban már elmondta: a témák között biztosan szerepel majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyereket nevelő nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait. Mint arról beszámoltunk, a nemzeti konzultáció kapcsán a gyermekvállalás ösztönzéseként felvetődött, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetése alól.

Sajtóértesülések szerint a nagycsaládosok gépkocsikedvezménye, a gyerekek után járó nyugdíjkedvezmény és az anyaság szolgálatának jobb megbecsülése is szóba kerülhet.

Úgy tudjuk, hogy a vélemények összegzése után jövő évben újabb családpolitikai intézkedések várhatók, illetve bővülhetnek a már érvényben lévő támogatások, kedvezmények. A konzultáció alapján hosszú távú intézkedéseket tervez a kabinet, mert nem szeretnék, ha még egyszer előfordulna az, ami az első polgári kormány időszaka után, hogy jól működő otthonteremtési és családtámogatási intézkedéseket később felszámolnak.

A kabinet szándékai szerint a konzultációval Magyarország erős üzenetet küldhet az Európai Unió döntéshozóinak is: kontinensünk megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül. Ugyanis ha erősek a családok, akkor a bevándorlást és a népességcserét támogató erőknek kisebb mozgásterük van. A kormány szerint az európai és a magyar politika legfontosabb vitapontja az, hogy eldönthetik-e mások helyettünk, kivel élhetünk együtt.