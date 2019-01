Nyárra kizöldülhet a pesti Belváros

Jól járnak a gyalogosok a megújuló Podmaniczky és Vörösmarty téren

A nyár végéig összesen három és fél milliárd forintból, állami és fővárosi támogatással újul meg a Vörösmarty és a Podmaniczky tér. Az V. kerület beruházásában megvalósuló fejlesztéssel nő a pesti Belváros zöldfelülete, illetve újabb területeket kapnak vissza a gyalogosok.

– Az V. kerületi önkormányzat beruházásában, a kormány és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megkezdődtek a Vörösmarty tér és a Podmaniczky tér rekonstrukciós munkálatai – jelentette be Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: a Vörösmarty téren a január 7-én megkezdett beruházással párhuzamosan megújulnak a csatlakozó utcák is: a Deák Ferenc utca–Bécsi utca és Apáczai Csere János utca közötti szakasz, a Vigadó utca és a Harmincad utca–Erzsébet tér–Vörösmarty tér közötti szakasz is. – A műemléki védettséget élvező Vörösmarty-szoborcsoport körül méltó környezetet alakítanak ki, mintegy kiemelve környezetéből – jegyezte meg.

A járófelület több mint harmincéves beton térkő burkolatát természetes lapkő burkolat, andezit, többféle gránit és mészkő váltja le. A polgármester azt is elmondta: hét százalékkal nő a téren a zöldfelület, amelyen belül a fák száma a téren héttel, a csatlakozó utcákban nyolccal nő. Az Oroszlános kutat áthelyezik, az alkotás a Harmincad utca és a Vörösmarty tér csatlakozásánál kialakuló térrészlet központi eleme lesz. Új köz- és díszvilágítási rendszer váltja a régit, és megújulnak az utcabútorok és úttartozékok is.

Szentgyörgyvölgyi Péter a Vörösmarty téri rendezvények kapcsán hangsúlyozta: a felújítás során egységes arculatú árnyékoló rendszereket és a burkolatba rejtett elektromos csatlakozási lehetőségeket is kialakítanak.

Az Arany János utcai metrómegálló feletti Podmaniczky tér teljes felújítása kapcsán elhangzott: a gyalogosok által használt terület nő, a trolibusz-végállomás megszűnik. A Bank utca és az Arany János utca is egyirányúvá válik, amely lehetővé teszi a gépjárművekkel azonos felületen való biztonságos kerékpározást. Az aszfaltot felváltó lapkő burkolattal megújuló téren 82 fát ültetnek, a zöldfelület ezzel harminc százalékkal nő.

– A Podmaniczky tér központi része valóságos városi ligetté alakul át – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette azt is: a zöldfelület körül ülőhelyeket alakítanak ki, valamint a meglévő vízjátékot, a közvilágítást is korszerűsítik, és elektromos töltőállomások is helyet kapnak a téren.

A Vörösmarty tér mintegy 2,3 milliárd forintból újul meg állami támogatással, a Podmaniczky tér rekonstrukciója pedig mintegy 1,2 milliárd forintból, fővárosi támogatással valósul meg. Mindkét tér felújítása augusztus 31-ig elkészül.