Nővérszállókkal tartanák itthon a szakdolgozókat

Tizenhárom megyében újulnak meg az ápolók lakhatási körülményei

A következő években 8,5 milliárd forintból országszerte megújítják a nővérszállókat, illetve négy vidéki városban újakat is építenek – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A négy év alatt biztosított 72 százalékos béremelés mellett ugyanis a lakhatás is fontos mutatója egy ápoló megbecsültségének. A fejlesztések egyik legfőbb célja olyan körülményeket teremteni a szakdolgozóknak, hogy a külföldre költözés helyett megérje itthon maradniuk.

Országszerte új nővérszállókat építenek a közeljövőben, összesen 8,5 milliárd forint uniós forrásból – jelentette be az emberi erőforrások minisztere tegnap. Kásler Miklós elmondta, négy helyszínen – Kaposváron, Kecskeméten, Szombathelyen és Nyíregyházán – új nővérszálló épül, további 12 településen pedig a meglévőket újítják fel, bővítik, illetve korszerűsítik. Kásler Miklós hangsúlyozta, minden nemzet jövője az egészséges életmódon is múlik, ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít az egészségügy fejlesztésére.

– Ebbe nemcsak az infrastruktúra tartozik bele, hanem a betegekkel kapcsolatban álló szakdolgozók munka- és életkörülményei is, ennek pedig fontos része a lakhatás – fejtette ki. Mint mondta, az egészségügy igazi minőségét az mutatja, hogy kik dolgoznak az egészségügyi létesítményekben, és milyen színvonalon teszik azt. Ez az oka annak, hogy 2010 óta számos alkalommal támogatták az egészségügyi dolgozók különböző rétegeit, és jelentős fizetésemelésekre is sor került – emlékeztetett a miniszter.

Felidézte, hogy a legutóbbi ilyen kormánydöntésnek köszönhetően a következő négy évben négy lépcsőben, összesen 72 százalékkal emelik meg az ápolók bérét, valamint a védőnők is a bértábla hatálya alá fognak kerülni, így a majdani emelés rájuk is vonatkozik.

Mindehhez hozzátette, mivel a páciensek elsősorban az ápolókkal találkoznak, ők határozzák meg a kórház hangulatát, az ellátás minőségét, következésképpen a betegek elégedettségét és az adott intézmény jó hírét.

A szakdolgozók életminőségének nemcsak a bérek, hanem a szociális viszonyok, lakhatási körülmények is szerves részét képezik. – Ezen a ponton segít most a kormány: 13 megyében összesen 16 nővérszállót újítanak fel vagy építenek zöldmezős beruházásként. A beruházással összesen 1600 dolgozó lakhatását tudják biztosítani – hangsúlyozta Kásler Miklós.

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón arról beszélt, a program hozzájárul ahhoz, hogy jelentősen javuljon a szakdolgozók lakókörnyezete, a munkakörülmények jobbítása ugyanis nem minden. Az államtitkár egyúttal köszönetet mondott ez egészségügyben dolgozónak, akik – mint mondta – minden nap hősként állnak helyt a munkájukban.

Horváth Ildikó szerint akkor sikerül jó gyakorlatot teremteni, ha nemcsak értük, hanem velük együtt zajlanak az átalakítások, tehát például ha elmondhatják, milyen helyen szeretnének lakni, milyen burkolatokat, bútorokat választatnának. – Bár a nővérszállók csak átmeneti lakóhelynek tekinthetők, azt szeretnénk, hogy igazán otthon érezzék magukat, majd innen továbblépve családot és otthont alapíthassanak – tette hozzá.

Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója elmondta, Európában jelenleg egymillió egészségügyi szakdolgozó hiányzik a rendszerből. – A projekt legfontosabb célja, hogy a Magyarországon dolgozók itt maradjanak, ehhez olyan munkakörülményeket kell teremteni, hogy ne kelljen külföldre menniük a jobb megélhetésért – fogalmazott a főigazgató. Hozzátette, a szakdolgozók társadalmi megbecsültsége évek óta fókuszban van, ezért számos intézkedést hoztak az utóbbi időben, hogy ezt éreztessék velük.