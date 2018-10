Novemberben érkezik a nyugdíjprémium

Magyarország történetében immár második alkalommal idén is 2,5 millió ember kap nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege a tavalyinál is magasabb, 18 ezer forint – az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben. A kormány szeretné, ha az idősek is részesülnének az ország gazdasági teljesítményéből, hiszen ők évtizedeket dolgoztak ezért az országért és nevelték gyermekeiket. A kifizetések november közepén kezdődnek el – írja közleményében az Emberi Erőforrások minisztériuma.

Mint írták, a nyugdíjprémiumot a bankszámlával rendelkező ügyfelek november 12-én kapják meg, a postai kifizetések pedig november 15-én kezdődnek, a posta által előre meghatározott napokon.

Minden nyugdíjas, akinek a nyugdíja eléri a 80 ezer forintot, a maximális 18 ezer forintra számíthat, így a legnagyobb összeget kapják a 130 ezer forintos átlagnyugdíjjal rendelkezők is. A 80 ezer forint alatti nyugdíjak esetében a nyugdíjprémium összege arányosan csökken, az 50 ezer forintos nyugdíjban részesülők 11 250 forintot kapnak.

Az ellátást nemcsak az öregségi nyugdíjban részesülők, hanem azok is megkapják, aki nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra jogosultak, így az intézkedés 2,5 millió embert érint.

A kormány 33 milliárd forintot biztosít a kifizetésekre.

Idén a jóval 4 százalék feletti gazdasági növekedésnek köszönhetően fizet a kormány – a 2017-es kifizetés után második alkalommal – nyugdíjprémiumot valamennyi nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek – olvasható az Emmi közleményében.

A nyugdíjprémiumot két szám szorzatából lehet kiszámolni: az egyik a GDP változatlan áron számított növekedése – tárgyévben várható – mértékének 3,5 százalékponttal csökkentett összege, a másik a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 ezer forint.