Növeli a foglalkoztatás támogatását a kormányzat

A cégek is érdekeltek a megváltozott munkaképességűek alkalmazásában

Az ideihez képest emelkedik a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégek támogatása. Míg 2018-ban 39,5 milliárd forintra lehetett pályázni, jövőre már 42 milliárdos a keret – jelentette ki Fülöp Attila államtitkár egy tegnapi rendezvényen. Országszerte mintegy 30 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása valósul meg, a kormány ezt a számot tovább szeretné növelni.

Jövőre 42 milliárd forinttal támogatja a kormány a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégeket – jelentette be Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára tegnap. A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón közölte, a támogatásra október 30-ig lehet pályázni elektronikus úton. Az ideihez képest emelkedik az összeg, hiszen 2018-ban 39,5 milliárd forint állt rendelkezésre – tette hozzá.

Országszerte több mint 350 akkreditált cég mintegy 30 ezer megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat, a kormány ezt a számot tovább szeretné növelni. Az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően ma már munkaerőhiány is előfordul, ezért fontos megtalálni azokat, akiket be lehet vonni a foglalkoztatásba – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: ilyen „tartalékot” jelenthetnek a megváltozott munkaképességűek is.

Csizi Péter, a Főkefe, az Erfo és a Kézmű Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cégeknél mintegy kilencezer embert foglalkoztatnak, munkavállalóik több mint 85 százaléka pedig megváltozott munkaképességű. A vállalatoknak 20 ezer hazai és külföldi partnerük van, piacvezetők a nyomdaipar, az irodatechnika és a háztartási áruk területén, de a sportszergyártás mellett világcégeknek is varrnak nemzetközileg ismert márkájú ruházati termékeket. Viccesen szólva ők csinálják a jövőt is, hiszen tőlük kerülnek ki a jövő évi asztali naptárak – tette hozzá.

Ismertette azt is, hogy a három társaságnak egyébként összesen 150 telephelye van szerte az országban, sok helyütt olyan kistérségben, amely halmozottan hátrányos helyzetű; van, ahol ők az érdemi munkaadók a környéken. Ezeknél a cégeknél védett, azaz rehabilitációs foglalkoztatás folyik. Ez egy sajátos foglalkoztatási misszió, az emberek egy részénél az a cél, hogy alkalmasak legyenek arra is, hogy visszailleszkedjenek vagy eljussanak a nyílt munkaerőpiacra.

Több mint hatszázezer honfitársunk él valamilyen fogyatékossággal. Jövőre tíz százalékkal, százmillió forinttal nő a tizenhárom fogyatékosságügyi érdekvédelmi és civil szervezet támogatása is – emlékeztetett a minap Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott egy fővárosi rendezvényen.